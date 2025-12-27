https://sputnik-georgia.ru/20251227/nazvany-samye-populyarnye-imena-v-gruzii-v-2025-godu-296333729.html

Названы самые популярные имена в Грузии в 2025 году

Названы самые популярные имена в Грузии в 2025 году

Sputnik Грузия

Самым популярным именем для ребенка женского пола является Ница, а для мальчика – Александр 27.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-27T10:52+0400

2025-12-27T10:52+0400

2025-12-27T10:52+0400

грузия

новости

общество

дети

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23950/52/239505234_0:119:2000:1244_1920x0_80_0_0_b99fddd29f2f03f0505bcb1e47b2268a.jpg

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Агентство по развитию государственных сервисов опубликовало пятерку самых популярных имен для новорожденных в Грузии в 2025 году, среди девочек лидирует Ница, а среди мальчиков – Александр. Топ-пять популярных имен мальчиков:Топ-пять популярных имен девочек:В Грузии в именах имеет значение каждая буква, и разница даже в одну букву означает два разных имени, как, к примеру, Николоз – Николози, Мариам – Мариами. Особенно часто с этим сталкиваются иностранные граждане, которым необходим перевод документов на грузинский. Разное написание имени создает проблемы как при оформлении разных услуг, так и в вопросах наследования и оформления имущества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, дети