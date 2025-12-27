Названы самые популярные имена в Грузии в 2025 году

https://sputnik-georgia.ru/20251227/nazvany-samye-populyarnye-imena-v-gruzii-v-2025-godu-296333729.html
Самым популярным именем для ребенка женского пола является Ница, а для мальчика – Александр
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Агентство по развитию государственных сервисов опубликовало пятерку самых популярных имен для новорожденных в Грузии в 2025 году, среди девочек лидирует Ница, а среди мальчиков – Александр. Топ-пять популярных имен мальчиков:Топ-пять популярных имен девочек:В Грузии в именах имеет значение каждая буква, и разница даже в одну букву означает два разных имени, как, к примеру, Николоз – Николози, Мариам – Мариами. Особенно часто с этим сталкиваются иностранные граждане, которым необходим перевод документов на грузинский. Разное написание имени создает проблемы как при оформлении разных услуг, так и в вопросах наследования и оформления имущества.
