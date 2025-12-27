https://sputnik-georgia.ru/20251227/novoe-delo-o-korruptsii-v-gruzii-obvineniya-predyavleny-11-litsam-296381693.html

Новое дело о коррупции в Грузии: обвинения предъявлены 11 лицам

Новое дело о коррупции в Грузии: обвинения предъявлены 11 лицам

27.12.2025

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Обвинения по четырем различным уголовным делам предъявили 11 лицам в результате масштабного антикоррупционного мероприятия, проведенного в течение дня, четверо из них задержаны, сообщает Служба государственной безопасности Грузии.Первое дело касается ремонта дороги Марнеули-Ломтагора-Алгети, где путем составления-использования поддельных официальных документов владелец компании, контрактора "Кросспоинт", два человека, выполнявших работы от имени компании, и два инспектора, проверявших работу, завладели 2 089 154 лари, принадлежащими министерству регионального развития и инфраструктуры. Второе дело касается получения взятки сотрудником Национального агентства продовольствия и одного гражданина, с помощью которого данный сотрудник за 560 лари изготовил поддельные свидетельства, необходимые для реализации мясной продукции, не проверив ни пригодность мяса, ни продукцию, поставляемую потребителю. Еще одно дело касается осуществления работ по укладке бетонного покрытия дороги в селе Ахути района Чхороцку в регионе Самегрело. На основании постановлений суда были осуществлены скрытые следственные действия, в результате чего получены аудио- и видеодоказательства, отражающие совершение преступлений. Задержанным и обвиняемым по делу грозит до 11 лет лишения свободы.Курс лари по отношению к доллару США на 27 декабря составляет 2,6959 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

