https://sputnik-georgia.ru/20251227/politolog-lali-moroshkina-vybory-stali-glavnym-ispytaniem-goda-dlya-gruzii---video-296384685.html
Политолог Лали Морошкина: выборы стали главным испытанием года для Грузии – видео
Политолог Лали Морошкина: выборы стали главным испытанием года для Грузии – видео
Sputnik Грузия
Уходящий год стал для Грузии периодом серьезных политических испытаний, но одновременно обозначил направления дальнейшего развития страны. Об этом в... 27.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-27T19:56+0400
2025-12-27T19:56+0400
2025-12-27T20:27+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
лали морошкина
экспертное мнение
россия
выборы
грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/1b/296384507_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a25f0f01a8bd72eb470b0a040fb650d2.jpg
Политолог подвела политические итоги года и поделилась своими прогнозами на ближайшую перспективу. По ее оценке, ключевым событием года стали выборы, прошедшие в условиях высокой турбулентности и внешнего давления.Эксперт отмечает, что политическая стабильность в этот период была сохранена, а государственные институты продемонстрировали устойчивость вопреки попыткам дестабилизации.Отдельно Морошкина обратила внимание на процессы, происходящие внутри правящей партии. По ее словам, важным итогом года стала работа по выявлению и исправлению ошибок в собственных рядах, что, несмотря на болезненность, является необходимым условием для укрепления политической системы и доверия общества.Говоря об экономической ситуации, политолог указала на рост деловой активности и развитие инфраструктуры. По ее мнению, эти факторы создают основу для дальнейшего экономического роста, хотя вопрос равномерного распределения его результатов остается актуальным.Оценивая перспективы 2026 года, Морошкина выразила уверенность, что приоритетом для Грузии останутся сохранение мира и реализация экономических проектов. Касаясь российско-грузинских отношений, она подчеркнула роль экономических, культурных и гуманитарных связей, отметив, что именно народная дипломатия может сыграть важную роль в подготовке почвы для более широкого диалога в будущем.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/1b/296384507_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3b13fb7515b8a1c07e85f9bbfbe43e3c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, лали морошкина, экспертное мнение, россия, выборы, грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, лали морошкина, экспертное мнение, россия, выборы, грузия, видео
Политолог Лали Морошкина: выборы стали главным испытанием года для Грузии – видео
19:56 27.12.2025 (обновлено: 20:27 27.12.2025)
Уходящий год стал для Грузии периодом серьезных политических испытаний, но одновременно обозначил направления дальнейшего развития страны. Об этом в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия заявила политолог Лали Морошкина.
Политолог подвела политические итоги года и поделилась своими прогнозами на ближайшую перспективу. По ее оценке, ключевым событием года стали выборы, прошедшие в условиях высокой турбулентности и внешнего давления.
Эксперт отмечает, что политическая стабильность в этот период была сохранена, а государственные институты продемонстрировали устойчивость вопреки попыткам дестабилизации.
Отдельно Морошкина обратила внимание на процессы, происходящие внутри правящей партии. По ее словам, важным итогом года стала работа по выявлению и исправлению ошибок в собственных рядах, что, несмотря на болезненность, является необходимым условием для укрепления политической системы и доверия общества.
Говоря об экономической ситуации, политолог указала на рост деловой активности и развитие инфраструктуры. По ее мнению, эти факторы создают основу для дальнейшего экономического роста, хотя вопрос равномерного распределения его результатов остается актуальным.
Оценивая перспективы 2026 года, Морошкина выразила уверенность, что приоритетом для Грузии останутся сохранение мира и реализация экономических проектов. Касаясь российско-грузинских отношений, она подчеркнула роль экономических, культурных и гуманитарных связей, отметив, что именно народная дипломатия может сыграть важную роль в подготовке почвы для более широкого диалога в будущем.