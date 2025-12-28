https://sputnik-georgia.ru/20251228/296389469.html

Общая беда объединила Европу с Россией

Европейцы свой суверенитет США давно сдали, пишет колумнист РИА Новости Александр Носович.Штаты год за годом вводили санкции против российских противников, а теперь решили ввести их и против европейских союзников. Под рестрикции попали пять крупных европейских деятелей — немцы, британцы и бывший еврокомиссар — француз. Все они причастны к разработке закона о цифровых услугах, по которому ЕС получил право вмешиваться в работу крупнейших медиаплатформ — видеохостингов и социальных сетей.Крупнейшие видеохостинги и социальные сети в мире, как известно, американские, поэтому Вашингтон счел закон ЕС выпадом против Америки. Что еще важнее, еврочиновники используют этот инструмент, чтобы блокировать в соцсетях и YouTube консервативных политиков и лидеров мнений — союзников Трампа в Европе. В Белом доме не могли не увидеть в этом политическую цензуру и покушение на свободу слова. Говоря объективно, это они и есть.В результате Евросоюз, этот "цветущий сад", попал под санкции за нарушения гражданских свобод, словно какая-то Северная Корея. Именно этот идеологический момент, судя по реакции, особенно взбесил европейцев.Так-то последним не привыкать к враждебным выпадам США. Вспомнить хотя бы заградительные пошлины Дональда Трампа или его намерение отжать Гренландию. Больше того, предыдущие президенты-демократы тоже предпринимали действия в ущерб интересам Европы. Только у Обамы и Байдена эти действия сопровождались усыпляющей риторикой про "свободный мир" и "общие ценности".Теперь же европейцев вздумали учить именно ценностям. Мораль им читать, как папуасам. Доказывать им, что они — плохие. Тыкать их мордой туда, куда, как считали европейцы, только они имеют право тыкать мордой других.От этого и скандал в благородном семействе — на первый взгляд, не соответствующий масштабу события. Подумаешь: пяти бывшим чиновникам запретили въезжать в США. Между тем целый президент Франции уже назвал санкции попыткой запугать Европу, а верхушка ЕС заявила, что европейцы не сдадут свой суверенитет и будут защищать свои ценности.Последнее очень смешно, потому что европейцы свой суверенитет США давно сдали. Прямо сейчас сдают Штатам свою экономику. Чего они пока не готовы сдать — это представления о себе как об истине в последней инстанции, которой Европа сама себя объявила."Моральная правота" — последнее, что им остается в условиях, когда военную силу, экономику, цифровую среду и все остальное сдали американцам. Но Штаты, если захотят, и это отнимут. Они, судя по всему, захотели. И захотели не сейчас, а начиная минимум с Мюнхенской речи вице-президента США в начале года, когда Джей Ди Вэнс сказал европейцам, что они вовсе не идеал демократии и прав человека.Нынешние рестрикции в таком случае — это первые предупредительные выстрелы к последующей войне санкций США против Евросоюза. Впереди аресты счетов, запреты банковских переводов, секторальные ограничения — все то, через что проходила Россия.Нам остается не без злорадства наблюдать, как разворачиваются процессы. "Не без злорадства" не потому, что наших противников — их же оружием. Просто есть высшая справедливость в том, что спесь, лицемерие и гордыня Европы будут наказаны.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

