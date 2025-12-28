https://sputnik-georgia.ru/20251228/chto-nelzya-delat-v-novyy-2026-god-plokhie-primety-296370506.html

Что нельзя делать в Новый 2026 год? Плохие приметы

Новый 2026 год скоро наступит, им будет править Красная Огненная Лошадь, поэтому многих интересует, как встретить нового зодиакального покровителя, чтобы... 28.12.2025, Sputnik Грузия

общество

новый год

справки

Что нельзя делать накануне праздника и какие приметы нужно учесть в Новый 2026 год, чтобы наступающий год стал благополучным, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать? Плохая примета – встречать Новый год в неубранном доме и без елки, символа Нового года. Чтобы избежать неприятностей, нужно украсить хотя бы еловую ветку. Нельзя в канун Нового года делать в доме уборку. Также нельзя в этот день стирать и развешивать белье – по приметам, отстирать его до белизны будет сложно. Встречать Новый год с долгами нельзя. Просить в долг накануне праздника – также плохая примета, предсказывающая нищету и голод. По приметам, нельзя оставлять новогодний стол пустым или готовить в плохом настроении, потому что можно впроголодь провести весь год. Рукодельничать в канун Нового года, в том числе пришивать пуговицы, нельзя, а также стричь волосы и ногти – по приметам, можно укоротить жизнь или сломать судьбу. Покупать что-то либо для себя или для дома в последний день уходящего года нельзя – это плохая примета, и вещь некачественной окажется. Есть примета, что обижаться в Новый 2026 год, грустить и плакать нельзя, а также сожалеть, особенно вслух, об уходящем годе, так как можно весь год провести в грусти и слезах. Встречать Новый год Огненной Лошади в одиночестве – плохая примета. Хозяин 2026 года – активное животное, не любящее пассивности и скуки. Поэтому год нужно встретить весело – с танцами, музыкой и радостным общением, а не тихими посиделками. Плохие приметы Нельзя встречать Новый год Огненной Лошади в холодных и "гасящих" огонь цветах – синем, голубом и их оттенках, а также в белом, сером, черном и болотном, так как они символизируют пассивность, холод или грусть, в то время как год требует энергии, движения и ярких эмоций. Также для праздничного наряда нежелательно выбирать слишком агрессивные красные тона, неестественные неоны и старую домашнюю одежду – по приметам, можно спугнуть удачу и притянуть застой. В декоре дома и сервировке праздничного стола Лошади понравятся оттенки, связанные со стихией огня – красный, алый, оранжевый, золотой. По нраву покровителю года придется и зеленый цвет, который напоминает о сочной траве. А вот холодные тона (синий и фиолетовый) в эту ночь лучше не использовать. На праздничный стол нельзя подавать блюда из конины: это считается проявлением неуважения к символу года. В Новый год Огненной Лошади также нельзя напиваться. По приметам, на Новый год нельзя дарить предметы, символизирующие ограничение, неволю и потерю свободы, которые неприемлемы для свободолюбивой Лошади. В частности, нельзя дарить часы, которые символизируют ограничение времени, а также тугие ремни, галстуки, ошейники, поводки – все, что ассоциируется с принуждением или контролем. Дарить на Новый год Огненной Лошади алкоголь, бокалы, пепельницы и зажигалки нельзя, так как эти вещи ассоциируются с вредными привычками. Материал подготовлен на основе открытых источников

общество, новый год, справки