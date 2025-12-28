https://sputnik-georgia.ru/20251228/gruziya-sokratila-vyvoz-mandarinov-v-rossiyu-do-minimuma-za-tri-goda-296391583.html
Грузия сократила вывоз мандаринов в Россию до минимума за три года
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Россия в ноябре ввезла лишь 5,2 тысячи тонн грузинских мандаринов – минимум с 2022 года для этого месяца, следует из данных грузинской таможни. Так, в конце осени поставки традиционного новогоднего фрукта сократились на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость импорта составила 3,8 миллиона долларов против 4,3 миллиона годом ранее. Экспорт Грузией мандаринов на российский рынок за 11 месяцев сократился в 2,6 раза по сравнению с январем-ноябрем прошлого года - до 7 тысяч тонн. Меньше последний раз было в 2022 году. В денежном выражении поставки уменьшились в 2,3 раза - до 4,9 миллиона долларов. Россия в текущем году была крупнейшим покупателем этого фрукта у Грузии с долей в 52%. Еще почти половину выкупила Армения (46,5%). Совсем небольшие поставки пришлись на Белоруссию, Украину и Казахстан.
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Россия в ноябре ввезла лишь 5,2 тысячи тонн грузинских мандаринов – минимум с 2022 года для этого месяца, следует из данных грузинской таможни.
Так, в конце осени поставки традиционного новогоднего фрукта сократились на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость импорта составила 3,8 миллиона долларов против 4,3 миллиона годом ранее.
Экспорт Грузией мандаринов на российский рынок за 11 месяцев сократился в 2,6 раза по сравнению с январем-ноябрем прошлого года - до 7 тысяч тонн. Меньше последний раз было в 2022 году. В денежном выражении поставки уменьшились в 2,3 раза - до 4,9 миллиона долларов.
Россия в текущем году была крупнейшим покупателем этого фрукта у Грузии с долей в 52%. Еще почти половину выкупила Армения (46,5%). Совсем небольшие поставки пришлись на Белоруссию, Украину и Казахстан.