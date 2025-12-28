https://sputnik-georgia.ru/20251228/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-28-dekabrya-2025-296369559.html

Какой сегодня церковный праздник: 28 декабря 2025

Какой сегодня церковный праздник: 28 декабря 2025

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 28 декабря отмечают день памяти святых Елевферия, Парда, Павла и других 28.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-28T01:01+0400

2025-12-28T01:01+0400

2025-12-28T01:01+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/17/284444310_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_7291615577dc1bde186da1d1b0bd1eff.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.СвященномученикПо церковному календарю 28 декабря поминают священномученика Елевферия, пострадавшего за веру во II веке.Родился будущий святой в знатной римской семье, но мать воспитала его в христианском благочестии. В 20 лет добродетельного юношу поставили епископом Иллирийским. Смелого проповедника при императоре Адриане подвергли жестоким пыткам и обезглавили вместе с матерью. Епарх Корив, пытавший святого, сам уверовал и был казнен.Елевферий КувикуларийПо церковному календарю 28 декабря поминают мученика Елевферия Кувикулария, жившего в VI веке.Елевферий, знатный и богатый вельможа при византийском дворе, постоянно думал о нетленном и вечном, не прельщаясь земными благами, несмотря на все дворцовые привилегии. Приняв крещение, он ежедневно славил Господа и совершал добрые дела.Один из рабов донес императору на блаженного. Правитель после безуспешных попыток заставить Елевферия отречься приказал отрубить ему голову, а тело бросить хищникам и птицам на съедение.Пард отшельникПо церковному календарю 28 декабря поминают преподобного Парда отшельника, римлянина.В юности будущий святой занимался извозным промыслом. Однажды под ноги его верблюдам случайно попал мальчик, которого они раздавили. Пард, потрясенный этим событием, принял постриг и удалился на гору Арион.Считая, что он как убийца должен понести наказание, преподобный приходил в пещеру, где жил лев, толкал, колол зверя, чтобы тот растерзал его, но хищник не трогал Парда. Тогда святой, сняв с себя одежду, лег на тропе, по которой лев ходил на водопой, но хищник перескакивал через него.Поняв, что Господь простил его, отшельник вернулся на свою гору и жил там в посте и молитве до конца своих дней. Святой скончался в VI веке.Павел ЛатрийскийПо церковному календарю 28 декабря поминают преподобного Павла Латрийского.Родился будущий святой в городе Элен в Пергаме. Потеряв рано отца, Павел воспитывался в монастыре Святого Стефана во Фригии. После смерти матери преподобный всецело посвятил себя монашеским подвигам в обители на горе Латр близ Милета.Затворившись в пещере, святой подвигами достигал дара прозрения и чудотворения. К преподобному за советом часто обращался и император Константин Багрянородный (912-959).Преподобный Павел дважды удалялся на остров Самос, где основал лавру и восстановил три обители, разоренные агарянами. Святой, предсказав свою кончину, мирно скончался в 955 году.ИмениныПо церковному календарю 28 декабря именины отмечают Сусанна, Иона, Александр, Василий, Иларион, Павел, Степан и Трифон.Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , религия , календарь религиозных праздников