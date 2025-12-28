https://sputnik-georgia.ru/20251228/kvaratskheliya-priznan-luchshim-futbolistom-gruzii-2025-296388163.html
Кварацхелия признан лучшим футболистом Грузии 2025
Кварацхелия признан лучшим футболистом Грузии 2025
Sputnik Грузия
Кварацхелия был признан лучшим футболистом Грузии в пятый раз (2020, 2021, 2022, 2023, 2025), что является рекордом 28.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-28T13:26+0400
2025-12-28T13:26+0400
2025-12-28T13:47+0400
спорт
грузия
новости
хвича кварацхелия
уефа
фифа
футбол
федерация футбола грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/02/293617556_0:456:1080:1064_1920x0_80_0_0_3a2e22cc894049ee23adeec560b4a7e4.jpg
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Вингер национальной сборной Грузии и французского "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия признан лучшим футболистом страны в 2025 году – таковы результаты опроса Федерации футбола. Церемония награждения состоялась в Тбилиси. Лучшие игроки были определены в следующих номинациях: Лучшие игроки U-17: Лучшие игроки U-19: Кварацхелия в этом году выиграл чемпионат Франции (Лига 1), Кубок Франции и Суперкубок Франции с "Пари Сен-Жермен", а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА, и сыграл в финале клубного чемпионата мира. Он также забивал голы в финалах Лиги чемпионов и Межконтинентального кубка. Кроме того, он провел полсезона в "Наполи" и внес значительный вклад в победу в Серии А. Кварацхелия был признан лучшим футболистом Грузии в пятый раз (2020, 2021, 2022, 2023, 2025), что является рекордом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/02/293617556_0:355:1080:1165_1920x0_80_0_0_d8c0407a49e7da5f28ce84da45769117.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, уефа, фифа, футбол, федерация футбола грузии
спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, уефа, фифа, футбол, федерация футбола грузии
Кварацхелия признан лучшим футболистом Грузии 2025
13:26 28.12.2025 (обновлено: 13:47 28.12.2025)
Кварацхелия был признан лучшим футболистом Грузии в пятый раз (2020, 2021, 2022, 2023, 2025), что является рекордом
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Вингер национальной сборной Грузии и французского "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия признан лучшим футболистом страны в 2025 году – таковы результаты опроса Федерации футбола.
Церемония награждения состоялась в Тбилиси.
Лучшие игроки были определены в следующих номинациях:
Лучший футболист – Хвича Кварацхелия;
Лучшая футболистка года – Теона Бакрадзе;
Лучший игрок года в футзале – Георгий Гавтадзе;
Лучший молодой футболист года – Георгий Квернадзе;
Лучший арбитр года – Гога Кикачеишвили.
Бронзовая медаль – Саба Авдоев ("Иберия", Тбилиси);
Серебряная медаль – Лука Шарикадзе ("Динамо" Тбилиси);
Золотая медаль – Андрия Бартишвили ("Колхети", Поти).
Бронзовая медаль – Александр Амисулашвили ("Иберия", Тбилиси);
Серебряная медаль – Георги Гвасалия ("Динамо" Тбилиси);
Золотая медаль – Саба Харебашвили ("Динамо" Тбилиси).
Кварацхелия в этом году выиграл чемпионат Франции (Лига 1), Кубок Франции и Суперкубок Франции с "Пари Сен-Жермен", а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА, и сыграл в финале клубного чемпионата мира.
Он также забивал голы в финалах Лиги чемпионов и Межконтинентального кубка. Кроме того, он провел полсезона в "Наполи" и внес значительный вклад в победу в Серии А.
Кварацхелия был признан лучшим футболистом Грузии в пятый раз (2020, 2021, 2022, 2023, 2025), что является рекордом.