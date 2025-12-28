https://sputnik-georgia.ru/20251228/kvaratskheliya-priznan-luchshim-futbolistom-gruzii-2025-296388163.html

Кварацхелия признан лучшим футболистом Грузии 2025

Кварацхелия признан лучшим футболистом Грузии 2025

Sputnik Грузия

Кварацхелия был признан лучшим футболистом Грузии в пятый раз (2020, 2021, 2022, 2023, 2025), что является рекордом 28.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-28T13:26+0400

2025-12-28T13:26+0400

2025-12-28T13:47+0400

спорт

грузия

новости

хвича кварацхелия

уефа

фифа

футбол

федерация футбола грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/02/293617556_0:456:1080:1064_1920x0_80_0_0_3a2e22cc894049ee23adeec560b4a7e4.jpg

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Вингер национальной сборной Грузии и французского "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия признан лучшим футболистом страны в 2025 году – таковы результаты опроса Федерации футбола. Церемония награждения состоялась в Тбилиси. Лучшие игроки были определены в следующих номинациях: Лучшие игроки U-17: Лучшие игроки U-19: Кварацхелия в этом году выиграл чемпионат Франции (Лига 1), Кубок Франции и Суперкубок Франции с "Пари Сен-Жермен", а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА, и сыграл в финале клубного чемпионата мира. Он также забивал голы в финалах Лиги чемпионов и Межконтинентального кубка. Кроме того, он провел полсезона в "Наполи" и внес значительный вклад в победу в Серии А. Кварацхелия был признан лучшим футболистом Грузии в пятый раз (2020, 2021, 2022, 2023, 2025), что является рекордом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, уефа, фифа, футбол, федерация футбола грузии