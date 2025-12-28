Грузия
МВД усилило работу лыжных патрулей на зимних курортах Грузии
МВД усилило работу лыжных патрулей на зимних курортах Грузии
Лыжные патрули прошли специальную подготовку, оснащены необходимым оборудованием и готовы оперативно оказать помощь посетителям курортов
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/1c/296388521_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_2faf0c70cfcd2e139be710d340046476.jpg
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Лыжные патрули МВД Грузии в целях обеспечения общественного порядка и безопасности на горнолыжных курортах Бакуриани и Гудаури начали работу в усиленном режиме, сообщили в ведомстве. Зимний сезон открылся на курорте Бакуриани 20 декабря, а в Гудаури – 27 декабря. Патрулирование проводится с привлечением увеличенного количества сотрудников. Лыжные патрули прошли специальную подготовку, оснащены необходимым оборудованием и готовы оперативно оказать помощь посетителям курортов в случае необходимости. Вместе с представителями Патрульной полиции безопасность отдыхающих на горнолыжных курортах будут обеспечивать сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, Криминальной полиции и Департамента охранной полиции. Зимние курорты Грузии расположены в четырех регионах: Гудаури (Мцхета-Мтианети), Тетнульди и Хацвали (Самегрело – Земо Сванети), Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (Аджария). Зимний туристический сезон на этих курортах обычно открывается со второй половины декабря и длится до конца марта.
МВД усилило работу лыжных патрулей на зимних курортах Грузии

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Лыжные патрули МВД Грузии в целях обеспечения общественного порядка и безопасности на горнолыжных курортах Бакуриани и Гудаури начали работу в усиленном режиме, сообщили в ведомстве.
Зимний сезон открылся на курорте Бакуриани 20 декабря, а в Гудаури – 27 декабря.
Патрулирование проводится с привлечением увеличенного количества сотрудников. Лыжные патрули прошли специальную подготовку, оснащены необходимым оборудованием и готовы оперативно оказать помощь посетителям курортов в случае необходимости.
Вместе с представителями Патрульной полиции безопасность отдыхающих на горнолыжных курортах будут обеспечивать сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, Криминальной полиции и Департамента охранной полиции.
Зимние курорты Грузии расположены в четырех регионах: Гудаури (Мцхета-Мтианети), Тетнульди и Хацвали (Самегрело – Земо Сванети), Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (Аджария). Зимний туристический сезон на этих курортах обычно открывается со второй половины декабря и длится до конца марта.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
