МВД усилило работу лыжных патрулей на зимних курортах Грузии
28.12.2025
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Лыжные патрули МВД Грузии в целях обеспечения общественного порядка и безопасности на горнолыжных курортах Бакуриани и Гудаури начали работу в усиленном режиме, сообщили в ведомстве. Зимний сезон открылся на курорте Бакуриани 20 декабря, а в Гудаури – 27 декабря. Патрулирование проводится с привлечением увеличенного количества сотрудников. Лыжные патрули прошли специальную подготовку, оснащены необходимым оборудованием и готовы оперативно оказать помощь посетителям курортов в случае необходимости. Вместе с представителями Патрульной полиции безопасность отдыхающих на горнолыжных курортах будут обеспечивать сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, Криминальной полиции и Департамента охранной полиции. Зимние курорты Грузии расположены в четырех регионах: Гудаури (Мцхета-Мтианети), Тетнульди и Хацвали (Самегрело – Земо Сванети), Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (Аджария). Зимний туристический сезон на этих курортах обычно открывается со второй половины декабря и длится до конца марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
