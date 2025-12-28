https://sputnik-georgia.ru/20251228/oppozitsioner-zurabishvili-dolzhna-ponesti-otvetstvennost-za-sobytiya-4-oktyabrya-296390653.html
Оппозиционер: Зурабишвили должна понести ответственность за события 4 октября
Оппозиционер: Зурабишвили должна понести ответственность за события 4 октября
Sputnik Грузия
Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав... 28.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-28T19:34+0400
2025-12-28T19:34+0400
2025-12-28T19:34+0400
политика
новости
грузия
саломе зурабишвили
бачо ахалая
паата бурчуладзе
георгий гахария
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/02/259256670_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_7fdbab087f752eddb5cf3b76b691b51e.jpg
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили должна быть привлечена к политической ответственности за события 4 октября, заявила член партии "Гахария за Грузию" Тамар Кекенадзе. По обвинению в организации и руководстве групповым насилием во время попытки штурма администрации президента Грузии в Тбилиси 4 октября 2025 года на днях был задержан еще один фигурант – бывший министр обороны Грузии Бачо Ахалая. По ее словам, неизвестно, был ли бывший министр обороны Бачо Ахалая организатором акции свержения власти 4 октября, но к ответственности должны быть привлечены все без исключения. "Для нас главное – привлечь к ответственности всех, кто каким-либо образом способствовал этой провокации. В первую очередь речь идет о партии "Национальное движение", а также связанных с ней партиях и отдельных лицах", – заявила Кекенадзе. По ее словам, в результате этой провокации мирный протест граждан был дискредитирован. Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, и 15 из них были госпитализированы. Полиция задержала до 60 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Следственные действия ведутся по статьям "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/02/259256670_76:0:1313:928_1920x0_80_0_0_7979f920bcbf4de968a2e0942814812c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, новости, грузия, саломе зурабишвили , бачо ахалая, паата бурчуладзе, георгий гахария
политика, новости, грузия, саломе зурабишвили , бачо ахалая, паата бурчуладзе, георгий гахария
Оппозиционер: Зурабишвили должна понести ответственность за события 4 октября
Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу"
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили должна быть привлечена к политической ответственности за события 4 октября, заявила член партии "Гахария за Грузию" Тамар Кекенадзе.
По обвинению в организации и руководстве групповым насилием во время попытки штурма администрации президента Грузии в Тбилиси 4 октября 2025 года на днях был задержан еще один фигурант – бывший министр обороны Грузии Бачо Ахалая.
"В первую очередь, я говорю о политической ответственности тех индивидов, кто был в роли зрителя так называемого зрелища 4 октября, в данном случае я имею в виду бывшего президента Саломе Зурабишвили", – заявила Кекенадзе.
По ее словам, неизвестно, был ли бывший министр обороны Бачо Ахалая организатором акции свержения власти 4 октября, но к ответственности должны быть привлечены все без исключения.
"Для нас главное – привлечь к ответственности всех, кто каким-либо образом способствовал этой провокации. В первую очередь речь идет о партии "Национальное движение", а также связанных с ней партиях и отдельных лицах", – заявила Кекенадзе.
По ее словам, в результате этой провокации мирный протест граждан был дискредитирован.
"Теперь нам предстоит приложить огромные усилия, чтобы совместно с партнерами внутри страны и за ее пределами сохранить и спасти идею мирного протеста", – сказала Кекенадзе.
Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси
Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, и 15 из них были госпитализированы.
Полиция задержала до 60 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе.
Следственные действия ведутся по статьям "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".