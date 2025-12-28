https://sputnik-georgia.ru/20251228/oppozitsioner-zurabishvili-dolzhna-ponesti-otvetstvennost-za-sobytiya-4-oktyabrya-296390653.html

Оппозиционер: Зурабишвили должна понести ответственность за события 4 октября

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили должна быть привлечена к политической ответственности за события 4 октября, заявила член партии "Гахария за Грузию" Тамар Кекенадзе. По обвинению в организации и руководстве групповым насилием во время попытки штурма администрации президента Грузии в Тбилиси 4 октября 2025 года на днях был задержан еще один фигурант – бывший министр обороны Грузии Бачо Ахалая. По ее словам, неизвестно, был ли бывший министр обороны Бачо Ахалая организатором акции свержения власти 4 октября, но к ответственности должны быть привлечены все без исключения. "Для нас главное – привлечь к ответственности всех, кто каким-либо образом способствовал этой провокации. В первую очередь речь идет о партии "Национальное движение", а также связанных с ней партиях и отдельных лицах", – заявила Кекенадзе. По ее словам, в результате этой провокации мирный протест граждан был дискредитирован. Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, и 15 из них были госпитализированы. Полиция задержала до 60 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Следственные действия ведутся по статьям "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

