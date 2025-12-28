https://sputnik-georgia.ru/20251228/premer-ministr-gruzii-obyavil-dvukhletniy-period-bez-vyborov-vremenem-reform-296392349.html

Премьер-министр Грузии объявил двухлетний период без выборов временем реформ

Премьер-министр Грузии объявил двухлетний период без выборов временем реформ

Мы можем добиться значительного прогресса в двух направлениях за три-четыре года, особенно в направлении высшего образования, заявил премьер 28.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. В ближайшие два года выборов в Грузии не будет, поэтому власти смогут полностью сосредоточиться на развитии страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в программе "Имедис Квира". После муниципальных выборов 4 октября правящая партия "Грузинская мечта" приступила к осуществлению ряда фундаментальных реформ: в сфере общего и высшего образования, миграционного законодательства, изменения структуры государственных ведомств, ужесточения правил проведения акций. По словам премьер-министра, это отражается, среди прочего, в конкретных масштабных инициативах, которые правительство представило обществу. "Мы можем добиться значительного прогресса в двух направлениях за три-четыре года, особенно в направлении высшего образования. Наша задача также состоит в поддержании высоких темпов экономического развития, и мы очень активно работаем над этим", – добавил Кобахидзе. По словам главы правительства, 2025 год был очень важным. Власти смогли устранить ошибки во многих направлениях, в том числе в сфере инфраструктуры, энергетического сектора и железных дорог. Кроме того, в середине декабря премьер-министр Грузии заявил о необходимости изучить рост цен на продукты, отметив, что наценка в магазинах в среднем составляет 86% и может свидетельствовать о картельной договоренности. Вопрос ценообразования изучат как СГБ Грузии, так и парламентская следственная комиссия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

