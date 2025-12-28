https://sputnik-georgia.ru/20251228/putin-esli-kiev-ne-khochet-mira-vse-zadachi-svo-reshatsya-vooruzhennym-putem-296387864.html

Путин: если Киев не хочет мира, все задачи СВО решатся вооруженным путем

28.12.2025

2025-12-28T12:21+0400

2025-12-28T12:21+0400

2025-12-28T13:55+0400

ТБИЛИСИ, 28 дек – Sputnik. Если Киев не желает закончить дело миром, Россия решит все задачи специальной военной операции (СВО) вооруженным путем, заявил президент РФ Владимир Путин, заслушав доклады командующих о ситуации в зоне СВО во время посещения одного из командных пунктов российских сил."С учетом темпов наступления заинтересованность РФ в выводе ВСУ с занимаемых территорий сводится к нулю, добавил президент РФ.На командном пункте Путин заслушал доклады военных о полном освобождении Димитрова в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области. По словам президента РФ, в Запорожской области российские войска наступают "на плечах противника"."Если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем", – подчеркнул российский лидер.Путин подчеркнул, что украинский конфликт возможно было предотвратить, если бы власти в Киеве вовремя прислушались к Москве.Путин отметил, что противостояние и боевые действия были развернуты после государственного переворота на Украине в 2014 году. По его словам, именно эти события стали отправной точкой конфликта.В частности, РФ призывала Украину предоставить жителям Донбасса законное право на самоопределение, но Киев предпочел развернуть войну, заявил президент России.Такое право прописано в уставе ООН, подчеркнул российский президент. Однако власти Украины тогда предпочли проигнорировать призыв российской стороны и развязали вооруженный конфликт."К сожалению, ни тогда, в 2014-м, ни позднее, в 2020 году, нас никто не слушал. Киевские власти предпочли развернуть широкомасштабные боевые действия", – сказал Путин.Президент РФ подчеркнул, что Украина в свое время предпочла начать войну, в то время как Россия сейчас пытается ее закончить.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

