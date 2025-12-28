https://sputnik-georgia.ru/20251228/putin-esli-kiev-ne-khochet-mira-vse-zadachi-svo-reshatsya-vooruzhennym-putem-296387864.html
Путин: если Киев не хочет мира, все задачи СВО решатся вооруженным путем
Путин: если Киев не хочет мира, все задачи СВО решатся вооруженным путем
Российский лидер подчеркнул, что конфликт на Украине начался после госпереворота 2014 года и мог быть предотвращен, если бы украинские власти прислушались к... 28.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-28T12:21+0400
2025-12-28T12:21+0400
2025-12-28T13:55+0400
ТБИЛИСИ, 28 дек – Sputnik. Если Киев не желает закончить дело миром, Россия решит все задачи специальной военной операции (СВО) вооруженным путем, заявил президент РФ Владимир Путин, заслушав доклады командующих о ситуации в зоне СВО во время посещения одного из командных пунктов российских сил."С учетом темпов наступления заинтересованность РФ в выводе ВСУ с занимаемых территорий сводится к нулю, добавил президент РФ.На командном пункте Путин заслушал доклады военных о полном освобождении Димитрова в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области. По словам президента РФ, в Запорожской области российские войска наступают "на плечах противника"."Умные люди" на Западе советуют Киеву принять достойные условия завершения конфликта. Кроме того, на Западе предлагают киевским властям "хорошие базовые условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу", а также условия восстановления украинской экономики и отношений с Россией, но в Киеве по-прежнему "не спешат решать этот конфликт мирными средствами", – отметил президент РФ."Если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем", – подчеркнул российский лидер.Путин подчеркнул, что украинский конфликт возможно было предотвратить, если бы власти в Киеве вовремя прислушались к Москве.Путин отметил, что противостояние и боевые действия были развернуты после государственного переворота на Украине в 2014 году. По его словам, именно эти события стали отправной точкой конфликта.В частности, РФ призывала Украину предоставить жителям Донбасса законное право на самоопределение, но Киев предпочел развернуть войну, заявил президент России."Тогда уже мы говорили главарям киевского режима о том, чтобы они предоставили возможность людям, проживающим на юго-востоке Украины и не признавшим результаты этого госпереворота, реализовать их законное право на самоопределение", – напомнил российский лидер.Такое право прописано в уставе ООН, подчеркнул российский президент. Однако власти Украины тогда предпочли проигнорировать призыв российской стороны и развязали вооруженный конфликт."К сожалению, ни тогда, в 2014-м, ни позднее, в 2020 году, нас никто не слушал. Киевские власти предпочли развернуть широкомасштабные боевые действия", – сказал Путин.Президент РФ подчеркнул, что Украина в свое время предпочла начать войну, в то время как Россия сейчас пытается ее закончить.
ТБИЛИСИ, 28 дек – Sputnik. Если Киев не желает закончить дело миром, Россия решит все задачи специальной военной операции (СВО) вооруженным путем, заявил президент РФ Владимир Путин, заслушав доклады командующих о ситуации в зоне СВО во время посещения одного из командных пунктов российских сил.
"С учетом темпов наступления заинтересованность РФ в выводе ВСУ с занимаемых территорий сводится к нулю, добавил президент РФ.
На командном пункте Путин заслушал доклады военных о полном освобождении Димитрова в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области. По словам президента РФ, в Запорожской области российские войска наступают "на плечах противника".
"Умные люди" на Западе советуют Киеву принять достойные условия завершения конфликта. Кроме того, на Западе предлагают киевским властям "хорошие базовые условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу", а также условия восстановления украинской экономики и отношений с Россией, но в Киеве по-прежнему "не спешат решать этот конфликт мирными средствами", – отметил президент РФ.
"Если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем", – подчеркнул российский лидер.
Путин подчеркнул, что украинский конфликт возможно было предотвратить, если бы власти в Киеве вовремя прислушались к Москве.
Путин отметил, что противостояние и боевые действия были развернуты после государственного переворота на Украине в 2014 году. По его словам, именно эти события стали отправной точкой конфликта.
В частности, РФ призывала Украину предоставить жителям Донбасса законное право на самоопределение, но Киев предпочел развернуть войну, заявил президент России.
"Тогда уже мы говорили главарям киевского режима о том, чтобы они предоставили возможность людям, проживающим на юго-востоке Украины и не признавшим результаты этого госпереворота, реализовать их законное право на самоопределение", – напомнил российский лидер.
Такое право прописано в уставе ООН, подчеркнул российский президент. Однако власти Украины тогда предпочли проигнорировать призыв российской стороны и развязали вооруженный конфликт.
"К сожалению, ни тогда, в 2014-м, ни позднее, в 2020 году, нас никто не слушал. Киевские власти предпочли развернуть широкомасштабные боевые действия", – сказал Путин.
Президент РФ подчеркнул, что Украина в свое время предпочла начать войну, в то время как Россия сейчас пытается ее закончить.