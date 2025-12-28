https://sputnik-georgia.ru/20251228/sneg-metel-i-shtorm-na-more---sinoptiki-soobschili-ob-ukhudshenii-pogody-v-gruzii-296392228.html

Снег, метель и шторм на море - синоптики сообщили об ухудшении погоды в Грузии

Снег, метель и шторм на море - синоптики сообщили об ухудшении погоды в Грузии

28.12.2025

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Осадки в виде снега, усиление ветра и шторм на море в 4-6 баллов ожидаются 29-30 декабря на большей части территории Грузии, сообщили в Национальном центре окружающей среды. В горных районах Западной Грузии ожидается снегопад, туман, метели, гололед.В горных районах сохраняется опасность схода лавин. Из-за сильного снега, метелей, плохой видимости, гололеда и лавинной опасности движение на отдельных участках дорог могут ограничить. Кроме того, ожидаемые осадки могут значительно повысить уровень воды в реках, а в холмистых и горных районах вызвать возникновение и активизацию оползневых процессов. Опасность возникновения природных катастроф оценивается как высокая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

