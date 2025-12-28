https://sputnik-georgia.ru/20251228/sneg-metel-i-shtorm-na-more---sinoptiki-soobschili-ob-ukhudshenii-pogody-v-gruzii-296392228.html
Снег, метель и шторм на море - синоптики сообщили об ухудшении погоды в Грузии
Снег, метель и шторм на море - синоптики сообщили об ухудшении погоды в Грузии
Sputnik Грузия
Опасность возникновения природных катастроф оценивается как высока 28.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-28T21:04+0400
2025-12-28T21:04+0400
2025-12-28T22:45+0400
погода
грузия
новости
национальное агентство окружающей среды
прогноз погоды в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0f/263641870_0:71:1301:802_1920x0_80_0_0_eede53bd3e2a9a958d4e28aab7ec813a.jpg
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Осадки в виде снега, усиление ветра и шторм на море в 4-6 баллов ожидаются 29-30 декабря на большей части территории Грузии, сообщили в Национальном центре окружающей среды. В горных районах Западной Грузии ожидается снегопад, туман, метели, гололед.В горных районах сохраняется опасность схода лавин. Из-за сильного снега, метелей, плохой видимости, гололеда и лавинной опасности движение на отдельных участках дорог могут ограничить. Кроме того, ожидаемые осадки могут значительно повысить уровень воды в реках, а в холмистых и горных районах вызвать возникновение и активизацию оползневых процессов. Опасность возникновения природных катастроф оценивается как высокая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0f/263641870_0:0:1069:802_1920x0_80_0_0_72a8f87d4d7323b3823381cbcc0ad177.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Снег, метель и шторм на море - синоптики сообщили об ухудшении погоды в Грузии
21:04 28.12.2025 (обновлено: 22:45 28.12.2025)
Опасность возникновения природных катастроф оценивается как высока
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Осадки в виде снега, усиление ветра и шторм на море в 4-6 баллов ожидаются 29-30 декабря на большей части территории Грузии, сообщили в Национальном центре окружающей среды.
В горных районах Западной Грузии ожидается снегопад, туман, метели, гололед.В горных районах сохраняется опасность схода лавин.
Из-за сильного снега, метелей, плохой видимости, гололеда и лавинной опасности движение на отдельных участках дорог могут ограничить.
Кроме того, ожидаемые осадки могут значительно повысить уровень воды в реках, а в холмистых и горных районах вызвать возникновение и активизацию оползневых процессов.
Опасность возникновения природных катастроф оценивается как высокая.