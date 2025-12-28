https://sputnik-georgia.ru/20251228/v-gruzii-prekraschena-programma-subsidiy-vyraschivaniya-funduka-296386907.html

В Грузии прекращена программа субсидий выращивания фундука

В Грузии прекращена программа субсидий выращивания фундука

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Правительство Грузии с 1 января 2026 года не будет финансировать программу помощи фермерам, выращивающим фундук. Государственная программа содействия производству фундука стартовала в Грузии в ноябре 2022 года. В ее рамках все физические лица, в собственности либо пользовании которых находится фундуковый сад площадью от 0,2 до 3 гектаров, получали от государства субсидию (агробаллы) из расчета 500 лари на 1 гектар. Ежегодный бюджет программы составлял около 20 миллионов лари. По его словам, цель программы достигнута. "Сегодня дефицита в продаже фундука нет. Кажется, цена на орехи в достаточно хорошем состоянии", – сказал Какауридзе. Грузия экспортировала 2,9 тысячи тонн фундука на сумму 24,7 млн долларов в период с 1 августа по 28 сентября 2025 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость экспорта увеличилась на 36%, или на 6,6 млн долларов. Средняя экспортная цена 1 кг фундука за этот период составила 8,46 доллара, что на 39% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Основным экспортным рынком является Евросоюз, при этом наибольший объем экспорта фундука приходится на Италию – 1 тысяча тонн. Важными партнерами на рынках ЕС также остаются Германия (302,1 тонны), Испания (197,0 тонны) и Чехия (119,4 тонны). Помимо стран Евросоюза, грузинский фундук вывезли в Армению (119,7 тонны), Россию (117,5 тонны), Турцию (111,2 тонны) и другие страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

