Верхний Ларс сегодня: движение большегрузов к границе с России восстановлено

Верхний Ларс сегодня: движение большегрузов к границе с России восстановлено

Ограничения были введены из-за сложных метеорологических условий 28.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге, ведущей в направлении границы Грузии с Россией (ТПП "Верхний Ларс"), свободно для всех видов транспортных средств, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог. Запрет на движение транспорта с прицепом и полуприцепом действовал с вечера 26 декабря на участке Гудаури (Поста)–Коби дороги международного значения Мцхета–Степанцминда–Ларс. Ограничения были введены из-за сложных метеорологических условий. Трасса Мцхета–Степанцминда–Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

