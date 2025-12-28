https://sputnik-georgia.ru/20251228/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-bolshegruzov-k-granitse-s-rossii-vosstanovleno-296391064.html
Верхний Ларс сегодня: движение большегрузов к границе с России восстановлено
Верхний Ларс сегодня: движение большегрузов к границе с России восстановлено
Sputnik Грузия
Ограничения были введены из-за сложных метеорологических условий 28.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-28T16:17+0400
2025-12-28T16:17+0400
2025-12-28T16:17+0400
грузия
новости
погода
верхний ларс
гудаури
департамент автомобильных дорог
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23407/65/234076525_0:0:1250:704_1920x0_80_0_0_f4074489af5806c742bc4da180e6150d.jpg
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге, ведущей в направлении границы Грузии с Россией (ТПП "Верхний Ларс"), свободно для всех видов транспортных средств, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог. Запрет на движение транспорта с прицепом и полуприцепом действовал с вечера 26 декабря на участке Гудаури (Поста)–Коби дороги международного значения Мцхета–Степанцминда–Ларс. Ограничения были введены из-за сложных метеорологических условий. Трасса Мцхета–Степанцминда–Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
верхний ларс
гудаури
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23407/65/234076525_78:0:1074:747_1920x0_80_0_0_7028d41e2872f0597e96567e9bb9548c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, погода, верхний ларс, гудаури, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, погода, верхний ларс, гудаури, департамент автомобильных дорог
Верхний Ларс сегодня: движение большегрузов к границе с России восстановлено
Ограничения были введены из-за сложных метеорологических условий
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге, ведущей в направлении границы Грузии с Россией (ТПП "Верхний Ларс"), свободно для всех видов транспортных средств, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.
Запрет на движение транспорта с прицепом и полуприцепом действовал с вечера 26 декабря на участке Гудаури (Поста)–Коби дороги международного значения Мцхета–Степанцминда–Ларс.
Ограничения были введены из-за сложных метеорологических условий.
Трасса Мцхета–Степанцминда–Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.