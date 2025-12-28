https://sputnik-georgia.ru/20251228/zemletryasenie-proizoshlo-v-gruzii-296389845.html

Землетрясение произошло в Грузии

28.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,9 было зафиксировано в 13:57 по тбилисскому времени в 60 км к югу от Тбилиси в муниципалитет Цалка, говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Очаг землетрясения залегал на глубине 13 км. О пострадавших и разрушениях не сообщается.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

