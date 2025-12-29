https://sputnik-georgia.ru/20251229/296425945.html

Трамп встретился с Зеленским: украинцев можно поздравить

Трамп встретился с Зеленским: украинцев можно поздравить

Sputnik Грузия

Трамп заранее обработал контрагента - Зеленского - по всем правилам переговорной науки, пишет колумнист РИА Новости. 29.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-29T14:28+0400

2025-12-29T14:28+0400

2025-12-29T19:23+0400

политика

в мире

украина

сша

киев

колумнисты

аналитика

дональд трамп

владимир зеленский

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/17/295916527_0:104:3071:1831_1920x0_80_0_0_9cd81869e09eef947ac3688ccadc8f2e.jpg

Перед посещением Мар-а-Лаго глава киевского режима так стрессовал, что, по слухам, пережил гипертонический криз, отмечает колумнист РИА Новости.Дела его и впрямь плохи: пока Зеленский летел в США, русская армия освободила Димитров и Гуляйполе, обесточила почти весь Киев, а в украинском парламенте прошли обыски — американцы продолжают искать, куда делись их деньги.Не добавил хорошего настроения Зеленскому и прием во Флориде. В аэропорту его никто не встретил. В поместье Трампа он приехал как рядовой проситель. Президент США, пожав ему руку на пороге своего дома, не дал ему практически ничего сказать журналистам и увел внутрь как нашкодившего школьника.Надо было видеть лицо Зеленского, когда Трамп рассказывал о своем общении с президентом Путиным и объяснял удары по Киеву тем, что ВСУ тоже постоянно атакуют Россию. Но пан гетман даже не посмел возразить.И тем не менее дожать Зеленского на переговорах президенту США не удалось. Глава киевского режима продолжил цепляться за "гарантии безопасности", которые для него означают присутствие военных контингентов на Украине и обещание США защищать Незалежную.Это требование неприемлемо и для Москвы (и она не раз об этом заявляла) и для Вашингтона — нынешняя американская администрация делает все, чтобы избежать прямого столкновения с Россией, осознавая его апокалиптические последствия.Зеленский также отказывается выводить войска из Донбасса — он мямлит, что такие вопросы решаются на референдуме, а для его проведения ему нужно прекращение огня. При этом на вопрос журналистов он ответил, что голосовать смогут украинцы, проживающие в Европе, а насчет украинцев, проживающих в России, ничего не сказал. Но без голосов русских украинцев референдум превратится в лохотрон. В то же время Трамп полностью поддержал позицию Москвы о бессмысленности прекращения огня.Трамп с уважением отметил серьезный настрой российского президента на достижение мира и щедрость, с какой он готов помогать восстановлению Украины. Во время подходов к прессе вообще складывалось ощущение, что Трамп поверх Зеленского напрямую переговаривался с Путиным — обсуждал с ним возможный запуск ЗАЭС, мечтал о возобновлении торговли с Россией, рассказывал о создании переговорных групп, которые будут работать с российскими коллегами, признавал, что Украина продолжит терять территории, если не согласится на мир.Но на этот раз мечтам сбыться было не суждено. Зеленский мог привезти украинцам мир, но вместо этого выбрал войну, проигнорировав все идеи американских переговорщиков. "Что будет, если вы все-таки не добьетесь договоренности?" — спросил Трампа журналист. "Будут убивать, будут умирать, — нахмурился американский президент. — Вот что будет".Тем не менее Трамп не теряет оптимизма и считает, что Россия и Украина еще никогда не были так близки к соглашению, как сегодня. По его мнению, договоренность "готова на 95 процентов", хотя процесс идет очень сложно.Но высчитывать проценты предстоит украинцам. Россия так или иначе свое возьмет. Еще до телефонного разговора с Трампом президент Путин заявил, что, если Киев не хочет отдавать территории мирным путем, мы получим их военным.Грустно думать, что вчера Зеленский — согласись он на щедрые предложения Трампа — мог бы спасти от гибели своих граждан. Но ведь они для него лишь обменный фонд, рабы, жизни которых он меняет на виллы, бриллианты и прочую чушь. Жаль, что многие украинцы не понимают этого, а то ведь давно могли бы избавиться от этого крошки Цахеса, убивающего их страну.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

украина

сша

киев

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

политика, в мире, украина, сша, киев, колумнисты, аналитика, дональд трамп, владимир зеленский, обострение ситуации вокруг украины