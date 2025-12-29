https://sputnik-georgia.ru/20251229/belyy-dom-soobschil-o-novom-telefonom-razgovore-putina-i-trampa-296426991.html
Белый дом сообщил о новом телефоном разговоре Путина и Трампа
Sputnik Грузия
По информации администрации американского лидера, беседа двух президентов прошла в положительном ключе 29.12.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 29 дек – Sputnik. Завершился новый телефонный разговор американского президента Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.Ранее американский лидер заявлял, что позвонит президенту РФ после переговоров с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго.Эта телефонная беседа стала уже десятой с начала текущего года. В последний раз лидеры США и РФ общались накануне – тогда они договорились провести новый разговор по итогам встречи Трампа с Зеленским.До этого президенты созванивались 12 февраля, 18 марта, 19 мая, 4 июня, 14 июня, 3 июля, 19 августа и 16 октября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 29 дек – Sputnik. Завершился новый телефонный разговор американского президента Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Ранее американский лидер заявлял, что позвонит президенту РФ после переговоров с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго.
"Президент Трамп завершил положительный разговор с президентом Путиным об Украине", – сообщила Левитт в социальной сети Х.
Эта телефонная беседа стала уже десятой с начала текущего года. В последний раз лидеры США и РФ общались накануне – тогда они договорились провести новый разговор по итогам встречи Трампа с Зеленским.
До этого президенты созванивались 12 февраля, 18 марта, 19 мая, 4 июня, 14 июня, 3 июля, 19 августа и 16 октября.