Белый дом сообщил о новом телефоном разговоре Путина и Трампа

По информации администрации американского лидера, беседа двух президентов прошла в положительном ключе 29.12.2025

ТБИЛИСИ, 29 дек – Sputnik. Завершился новый телефонный разговор американского президента Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.Ранее американский лидер заявлял, что позвонит президенту РФ после переговоров с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго.Эта телефонная беседа стала уже десятой с начала текущего года. В последний раз лидеры США и РФ общались накануне – тогда они договорились провести новый разговор по итогам встречи Трампа с Зеленским.До этого президенты созванивались 12 февраля, 18 марта, 19 мая, 4 июня, 14 июня, 3 июля, 19 августа и 16 октября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

