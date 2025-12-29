https://sputnik-georgia.ru/20251229/eks-generalnyy-prokuror-gruzii-partskhaladze-obvinen-v-ubiystve--biznesmena-dzhangveladze-296395944.html
Экс-генеральный прокурор Грузии Парцхаладзе обвинен в убийстве бизнесмена Джангвеладзе
Экс-генеральный прокурор Грузии Парцхаладзе обвинен в убийстве бизнесмена Джангвеладзе
29.12.2025
2025-12-29T11:46+0400
2025-12-29T11:46+0400
2025-12-29T14:16+0400
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Бывшему генеральному прокурору Грузии Отару Романову-Парцхаладзе предъявлено обвинение в организации убийства бизнесмена Левана Джангвеладзе, брата т. н. "вора в законе" Мераба Сухумского, заявил замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге.
По данным МВД, убийство Левана Джангвеладзе полностью раскрыто. Следствие установило все обстоятельства дела и выявило главного организатора. Парцхаладзе грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
"Установлено, кто руководил организованной группой, совершившей убийство Левана Джангвеладзе по заказу и в своих собственных интересах, поэтому мы можем объявить дело раскрытым. На основании полученных доказательств Генеральная прокуратура издала постановление о привлечении Отара Романова-Парцхаладзе к ответственности, – сказал Дарахвелидзе.
По его словам, Парцхаладзе вскоре объявят в международный розыск.
Следствие установило, что по указаниям бывшего генпрокурора братья Давид и Георгий Микадзе связались со своим другом и доверенным лицом Георгием Джохадзе, которому было поручено спланировать убийство. Для осуществления своего преступного замысла Джохадзе разыскал Гелу Удзилаури, которому была поручена ликвидация бизнесмена. Тбилисский городской суд 24 октября вынес приговор Удзилаури, приговорив его к бессрочному тюремному заключению.
В рамках расследования дела также задержаны Георгий Микадзе, Мамука Багдавадзе, Георгий Качкачашвили, Давид Микадзе и Георгий Джохадзе объявлены в розыск. Был задержан их бывший друг Сандро Цивцивадзе, на имя которого ранее было зарегистрировано орудие убийства Левана Джангвеладзе.
Представители прокуратуры впервые назвали в числе организаторов убийства Джангвеладзе экс-генпрокурора Отара Парцхаладзе в сентябре 2025 года.
Убийство Джангвеладзе произошло 14 марта 2025 года на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси. В результате полученных множественных ранений мужчина скончался на месте, а его водителя доставили в больницу с огнестрельными ранениями. Прокуратура предъявила обвинения пятерым лицам, двоим – заочно, в организации умышленного убийства по заказу, попытке умышленного убийства, незаконном приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия в составе группы лиц, сокрытии преступления и предоставлении следствию заведомо ложной информации.