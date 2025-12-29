https://sputnik-georgia.ru/20251229/iznasilovanie-nesovershennoletney-v-tbilisi--politsiya-zaderzhala-podozrevaemykh-296396739.html
Изнасилование несовершеннолетней в Тбилиси – полиция задержала подозреваемых
Изнасилование несовершеннолетней в Тбилиси – полиция задержала подозреваемых
29.12.2025
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Двое ранее судимых мужчин задержаны в Тбилиси по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, сообщили в Министерстве внутренних дел. Задержанным 21 год и 28 лет. Следствие ведется по статье 137 УК Грузии "Изнасилование". Им грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. В ходе расследования установлено, что обвиняемые обманным путем заманили несовершеннолетнюю девушку в один из тбилисских хостелов, где неоднократно совершили в отношении нее сексуальное насилие. В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий оба подозреваемых были задержаны в качестве обвиняемых. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Изнасилование несовершеннолетней в Тбилиси – полиция задержала подозреваемых
Подозреваемым, в случае доказательства вины, грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Двое ранее судимых мужчин задержаны в Тбилиси по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, сообщили в Министерстве внутренних дел.
Задержанным 21 год и 28 лет. Следствие ведется по статье 137 УК Грузии "Изнасилование". Им грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
В ходе расследования установлено, что обвиняемые обманным путем заманили несовершеннолетнюю девушку в один из тбилисских хостелов, где неоднократно совершили в отношении нее сексуальное насилие.
В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий оба подозреваемых были задержаны в качестве обвиняемых.