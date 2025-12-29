https://sputnik-georgia.ru/20251229/iznasilovanie-nesovershennoletney-v-tbilisi--politsiya-zaderzhala-podozrevaemykh-296396739.html

Изнасилование несовершеннолетней в Тбилиси – полиция задержала подозреваемых

Изнасилование несовершеннолетней в Тбилиси – полиция задержала подозреваемых

Sputnik Грузия

Подозреваемым, в случае доказательства вины, грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение 29.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-29T15:55+0400

2025-12-29T15:55+0400

2025-12-29T15:55+0400

происшествия

грузия

новости

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/14/283483501_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b9e7bfa5854e582cad8a75765d51cdc4.jpg

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Двое ранее судимых мужчин задержаны в Тбилиси по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, сообщили в Министерстве внутренних дел. Задержанным 21 год и 28 лет. Следствие ведется по статье 137 УК Грузии "Изнасилование". Им грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. В ходе расследования установлено, что обвиняемые обманным путем заманили несовершеннолетнюю девушку в один из тбилисских хостелов, где неоднократно совершили в отношении нее сексуальное насилие. В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий оба подозреваемых были задержаны в качестве обвиняемых. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тбилиси