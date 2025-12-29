https://sputnik-georgia.ru/20251229/kak-rabotaet-aeroport-v-kutaisi-v-usloviyakh-silnogo-snegopada-296427325.html

Как работает аэропорт в Кутаиси в условиях сильного снегопада?

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Международный аэропорт Кутаиси имени Давида Агмашенебели работает беспрепятственно несмотря на сильный снегопад в западной Грузии, сообщила пресс-служба Объединения аэропортов Грузии. По информации Объединения, все запланированные сегодня рейсы принимаются и отправляются в обычном режиме. На рассвете был отменен только рейс в Афины и рейс в обратном направлении. Соответствующие службы аэропорта своевременно проводят противообледенительную обработку воздушных судов, а взлетно-посадочная полоса и рулежные дорожки подвергаются интенсивной очистке. В связи с временной приостановкой движения поездов из Тбилиси в Батуми из-за непогоды, соответствующие службы аэропорта организовали перевозку 12 пассажиров с железнодорожной станции Броцеула в международный аэропорт Кутаиси. Непогода сохранится на территории международного аэропорта Кутаиси до первой половины 2 января 2026 года. Согласно прогнозу синоптиков, осадки в виде снега, усиление ветра и шторм на море в 4-6 баллов ожидаются 29-30 декабря на большей части территории Грузии. В горных районах Западной Грузии ожидается снегопад, туман, метели и гололед.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

