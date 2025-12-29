https://sputnik-georgia.ru/20251229/kakie-sladosti-po-traditsii-obyazatelny-na-novogodnem-stole-v-gruzii---video-296402951.html
Какие сладости по традиции обязательны на новогоднем столе в Грузии? – видео
На новогоднем столе в Грузии обязательно должны присутствовать сладости. Смотрите в видео, какие сладкие блюда готовятся для праздника.
На Новый год в Грузии по традиции, всегда готовят "гозинаки". Делают его из обжаренных орехов и меда. На праздничном столе обязательно присутствует и "чурчхела", которую готовят из орехов и виноградного сока, и традиционный десерт "пеламуши" – из виноградного сока, загущенного кукурузной или пшеничной мукой.К столу также подается фруктовая пастила "тклапи", орехи, сухофрукты и мед, а также современные сладости, но национальные десерты являются неотъемлемой частью праздника. Они символизируют пожелание сладкой, сытной и благополучной жизни в Новом году.
15:23 29.12.2025 (обновлено: 16:22 29.12.2025)
