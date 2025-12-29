https://sputnik-georgia.ru/20251229/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-29-dekabrya-2025-296369782.html

Какой сегодня церковный праздник: 29 декабря 2025

Какой сегодня церковный праздник: 29 декабря 2025

По православному церковному календарю 29 декабря отмечают день памяти святых Аггея, Марина, Феофании и других 29.12.2025

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Пророк АггейПо церковному календарю 29 декабря поминают святого Аггея – десятого из 12 малых пророков. Пророчествовал будущий святой, происходивший из колена Левиина, за 500 лет до Рождества Христова при персидском царе Дарии I Гистаспе.После возвращения евреев из Вавилонского плена пророк убеждал народ достроить второй Иерусалимский храм и заявлял, что "Слову Безначальному в последних временах явитися" надлежит в этом храме.Марин РимскийПо церковному календарю 29 декабря поминают мученика Марина Римского, пострадавшего за веру в III веке.Святого Марина, отказавшегося поклониться языческим идолам, обезглавили в Риме после жестоких пыток. Произошло это примерно в 283-м, по другим данным – в 217 или 218 году.Блаженная царицаПо церковному календарю 29 декабря поминают блаженную царицу Феофанию – первую супругу императора Льва VI Мудрого (886-911).Святую Феофанию вместе с супругом (наследником престола) по наветам заключили в темницу на три года. После освобождения блаженная царица проводила жизнь в молитве и посте. Ее имя прославили среди сограждан кротость, милосердие и покаяние в грехах. Скончалась святая Феофания в 893 или 894 году.ИмениныПо церковному календарю 29 декабря именины отмечают София, Аггей, Аркадий, Александр, Владимир, Илья, Макар, Николай, Петр, Павел, Семен и Феодосий.Материал подготовлен на основе открытых источников

