https://sputnik-georgia.ru/20251229/kurs-lari-dollar-296371303.html

Курс лари на понедельник – 2,6959 GEL/$

Курс лари на понедельник – 2,6959 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0007 по отношению к доллару 29.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-29T09:48+0400

2025-12-29T09:48+0400

2025-12-29T09:48+0400

грузия

экономика

лари

национальный банк грузии

доллары

курс лари к доллару на сегодня в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/12/283394011_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_bd8ab1d361ef834068c31d18fa8c25b3.jpg

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 29 декабря в размере 2,6959 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0007 по отношению к доллару.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллары, курс лари к доллару на сегодня в грузии