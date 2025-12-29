https://sputnik-georgia.ru/20251229/kurs-lari-dollar-296371303.html
Курс лари на понедельник – 2,6959 GEL/$
Курс лари на понедельник – 2,6959 GEL/$
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0007 по отношению к доллару 29.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-29T09:48+0400
2025-12-29T09:48+0400
2025-12-29T09:48+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллары
курс лари к доллару на сегодня в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/12/283394011_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_bd8ab1d361ef834068c31d18fa8c25b3.jpg
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 29 декабря в размере 2,6959 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0007 по отношению к доллару.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/12/283394011_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_69ada30e8b0248f7de9e6ee1f5e53e0b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллары, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллары, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на понедельник – 2,6959 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0007 по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 29 декабря в размере 2,6959 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0007 по отношению к доллару.