Насколько вырастут доходы Грузии от туризма – новый прогноз аналитиков

Насколько вырастут доходы Грузии от туризма – новый прогноз аналитиков

29.12.2025

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Аналитики инвестиционной компании Galt & Taggart прогнозируют рекордный рост доходов Грузии от туризма в 2025 году до 4,6 миллиарда долларов. Компания улучшила свой предыдущий июльский прогноз, согласно которому доходы Грузии от туризма в 2025 году должны были составить 4,5 миллиарда долларов.По данным Galt & Taggart, доходы от туризма в ноябре 2025 года выросли на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 305 миллионов долларов. Кроме того, по оценке компании, доходы от туризма за январь-ноябрь 2025 года составили 4,4 миллиарда долларов, что на 4,9% больше, чем за одиннадцать месяцев 2024 года. Доходы Грузии от туризма находятся на историческом максимуме. В 2024 году они выросли на 7,3% по сравнению с 2023 годом и составили более 4,4 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

