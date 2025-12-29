https://sputnik-georgia.ru/20251229/naskolko-vyrastut-dokhody-gruzii-ot-turizma--novyy-prognoz-analitikov-296391317.html
Насколько вырастут доходы Грузии от туризма – новый прогноз аналитиков
Доходы от туризма в ноябре 2025 года выросли на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 305 миллионов долларов
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Аналитики инвестиционной компании Galt & Taggart прогнозируют рекордный рост доходов Грузии от туризма в 2025 году до 4,6 миллиарда долларов.
Компания улучшила свой предыдущий июльский прогноз, согласно которому доходы Грузии от туризма в 2025 году должны были составить 4,5 миллиарда долларов.
"Мы прогнозируем, что доходы от туризма достигнут 4,6 миллиарда долларов США в 2025 году и увеличатся до 4,9 миллиарда долларов США в 2026 году", – говорится в обзоре компании.
По данным Galt & Taggart, доходы от туризма в ноябре 2025 года выросли на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 305 миллионов долларов. Кроме того, по оценке компании, доходы от туризма за январь-ноябрь 2025 года составили 4,4 миллиарда долларов, что на 4,9% больше, чем за одиннадцать месяцев 2024 года.
Доходы Грузии от туризма находятся на историческом максимуме. В 2024 году они выросли на 7,3% по сравнению с 2023 годом и составили более 4,4 миллиарда долларов.