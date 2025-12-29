https://sputnik-georgia.ru/20251229/odin-iz-glavnykh-tonneley-v-istoricheskoy-chasti-tbilisi-budet-zakryt-v-techenie-mesyatsa-296425326.html

Один из главных тоннелей в исторической части Тбилиси будет закрыт в течение месяца

Движение транспорта будет ограничено только по одной стороне тоннеля – от моста Николоза Бараташвили в направлении Ортачала 29.12.2025

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Движение транспорта будет ограничено с 30 декабря в течение месяца в Метехском тоннеле в исторической части Тбилиси, сообщили в мэрии столицы. Ограничение будет действовать в ночное время – с 00:00 до 06:00. Движение транспорта будет ограничено только по одной стороне тоннеля – от моста Николоза Бараташвили в направлении Ортачала. Соответственно, движение транспорта от моста Бараташвили до площади Европы будет осуществляться в обычном режиме. Мэрия Тбилиси приносит извинения за причиненные неудобства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

