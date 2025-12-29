https://sputnik-georgia.ru/20251229/papuashvili-resheniya-es-po-gruzii-nespravedlivy-bryussel-nuzhno-menyat-296399003.html

Папуашвили: решения ЕС по Грузии несправедливы, Брюссель нужно менять

По словам Папуашвили, руководство в Брюсселе сегодня оторвано от интересов европейских народов и действует по собственной политической повестке, что делает... 29.12.2025

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Решения Европейского союза в отношении Грузии давно утратили справедливость, а конструктивный диалог с Брюсселем возможен только после смены руководства, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Грузинские власти же объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине и стремлением сохранить суверенитет и национальную идентичность. Он подчеркнул, что грузинский народ уже убедился в истинных мотивах европейских решений. Здесь нет справедливости и объективных критериев, а есть только одна вредоносная цель: нанести ущерб Грузии и ее гражданам", отметил он. "Это печальный результат того, куда привела бюрократия Брюсселя и ее неопытная дипломатия, подрывая репутацию Евросоюза и Брюсселя в глазах грузинского народа", – заявил он. По словам Папуашвили, руководство в Брюсселе сегодня оторвано от интересов европейских народов и действует по собственной политической повестке, что делает невозможным поиск общего языка. "Как можно найти общий язык с бюрократией, которая привела Евросоюз к цивилизационной пропасти?.. Мы не позволим Брюсселю разрушить нашу страну. Им хватает того, что они уже делают с самим ЕС", – заявил Папуашвили. Он подчеркнул, что Европа находится в состоянии экономической стагнации, а ЕС, создававшийся как проект мира, превратился в структуру, ориентированную на эскалацию. "С такой бюрократией Брюсселя общего языка не найти, и поэтому главный путь – руководство Брюсселя должно измениться. Европейские народы становятся все более громкими каждый день. Как только Брюссель прислушается к европейским народам, сразу станет возможным окончательное урегулирование наших отношений", – заявил он. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*-идеологии, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*-идеологии, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

