Политика мира остается приоритетом – мэр Тбилиси о планах на 2026 год

12:52 29.12.2025 (обновлено: 14:18 29.12.2025)
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Ключевым приоритетом столичных властей на 2026 год остается продолжение политики мира, проводимой правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", заявил генсек партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе в эфире программы "Неделя Имеди".
По словам Каладзе, рост бюджета Тбилиси напрямую связан с экономическим развитием страны и сохранением стабильности. Эти факторы, отметил он, позволяют реализовывать масштабные и значимые для города проекты.
"Бюджет столицы растет, и это происходит не случайно. Это результат роста экономики страны, сохранения мира и реализации крупных, важных для города проектов", – заявил Каладзе.
Среди основных инициатив на 2026 год мэр выделил строительство трамвайной линии, которая соединит район Диди Дигоми со станцией метро "Дидубе". Каладзе выразил надежду, что этот проект станет началом возрождения трамвайного сообщения в столице.
В числе приоритетов также – обновление подвижного состава метро. Как сообщил мэр, закупка новых вагонов уже завершена, и с 2026 года их поставка в Тбилиси будет осуществляться поэтапно.
Отдельное внимание городские власти уделяют проблеме аварийных лифтов. Каладзе напомнил, что мэрия взяла на себя обязательство в течение ближайших четырех лет полностью заменить все аварийные лифты, подчеркнув важность этого шага с точки зрения безопасности и комфорта жителей.
Кроме того, в планах столичной мэрии – реализация проектов канатных дорог, которые будут выполнять функцию общественного транспорта, а также строительство многофункциональных центров.
Говоря о международной обстановке, Каладзе отметил, что мир сегодня сталкивается с серьезными вызовами, которые отражаются и на Грузии.
"Поэтому я желаю миру спокойствия, своей стране – мира, своему народу – благополучия, развития и здоровья", – отметил мэр Тбилиси.
Столичное Сакребуло утвердило бюджет Тбилиси на 2026 год 23 декабря. Общий объем бюджета составляет 2,2 млрд лари, что на 219 млн лари превышает показатель предыдущего года и предусматривает финансирование инфраструктурных, социальных и городских проектов.