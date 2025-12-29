https://sputnik-georgia.ru/20251229/prednovogodnyaya-torgovlya-na-tbilisskikh-rynkakh---foto--296418114.html

Предновогодняя торговля на тбилисских рынках - фото

Тысячи людей отправляются перед Новым годом на тбилисские рынки за продуктами. Смотрите, что происходит в последние дни уходящего года на рынке в Навтлуги. 29.12.2025, Sputnik Грузия

В отличие от цен в сетевых магазинах и крупных торговых центрах, на рынках все намного дешевле. Поэтому жители города не жалеют времени и сил ради экономии. Некоторые жители приезжают на рынок в Навтлуги из других районов города.

