Предновогодняя торговля на тбилисских рынках - фото
Тысячи людей отправляются перед Новым годом на тбилисские рынки за продуктами. Смотрите, что происходит в последние дни уходящего года на рынке в Навтлуги.
В отличие от цен в сетевых магазинах и крупных торговых центрах, на рынках все намного дешевле. Поэтому жители города не жалеют времени и сил ради экономии. Некоторые жители приезжают на рынок в Навтлуги из других районов города.
15:56 29.12.2025
Тысячи людей отправляются перед Новым годом на тбилисские рынки за продуктами. Смотрите, что происходит в последние дни уходящего года на рынке в Навтлуги.
В отличие от цен в сетевых магазинах и крупных торговых центрах, на рынках все намного дешевле. Поэтому жители города не жалеют времени и сил ради экономии. Некоторые жители приезжают на рынок в Навтлуги из других районов города.
Перед Новым годом на тбилисских продуктовых рынках всегда очень много людей.

1/21
Перед Новым годом на тбилисских продуктовых рынках всегда очень много людей.

Тысячи тбилисцев отправляются на рынки, чтобы приобрести по низким ценам продукты для новогодних блюд.

2/21
Тысячи тбилисцев отправляются на рынки, чтобы приобрести по низким ценам продукты для новогодних блюд.

Продавцов так много, что в новогодние дни они просто не помещаются в помещениях рынка.

3/21
Продавцов так много, что в новогодние дни они просто не помещаются в помещениях рынка.

Торговля ведется прямо с машин и с прилавков вдоль проезжей части дорог .

4/21
Торговля ведется прямо с машин и с прилавков вдоль проезжей части дорог .

На выходе из метро Самгори жителей и гостей города ожидают длинные ряды коробок с конфетами.

ряды коробок с конфетами.

5/21
На выходе из метро Самгори жителей и гостей города ожидают длинные ряды коробок с конфетами.

ряды коробок с конфетами.

На рынке можно даже встретить символ наступающего Нового года - огненную Лошадь.

6/21
На рынке можно даже встретить символ наступающего Нового года - огненную Лошадь.

Недалеко продаются поросята. По традиции, их запекают целиком. Стоимость поросят достигает 300 лари.

7/21
Недалеко продаются поросята. По традиции, их запекают целиком. Стоимость поросят достигает 300 лари.

Многие цены на рынке намного дешевле тех, что в магазине у дома.

8/21
Многие цены на рынке намного дешевле тех, что в магазине у дома.

Но вокруг рынков такое плотное движение машин, что водители теряют на поездки как время, так и деньги за парковку и горючее.

9/21
Но вокруг рынков такое плотное движение машин, что водители теряют на поездки как время, так и деньги за парковку и горючее.

А кто-то и сам торгует прямо с автомобиля, стоящего у рынка на дороге.

10/21
А кто-то и сам торгует прямо с автомобиля, стоящего у рынка на дороге.

В предновогодние дни бойко идет торговля чурчхелами.

11/21
В предновогодние дни бойко идет торговля чурчхелами.

Грузинские сладости, такие как тклапи, гозинаки, чурчхела, пеламуши, традиционно присутствуют на новогоднем столе в Грузии.

12/21
Грузинские сладости, такие как тклапи, гозинаки, чурчхела, пеламуши, традиционно присутствуют на новогоднем столе в Грузии.

Еще очень популярны сушеные корольки, хоть цены на них значительно выросли за последние годы.

13/21
Еще очень популярны сушеные корольки, хоть цены на них значительно выросли за последние годы.

Кажется, что торговым рядам просто не будет конца. Некоторые торговцы создают прилавки поистине гигантских размеров.

гигантских размеров.

14/21
Кажется, что торговым рядам просто не будет конца. Некоторые торговцы создают прилавки поистине гигантских размеров.

гигантских размеров.

Особым спросом в новогодние дни пользуется рыба - целый сом стоит 20 лари.

15/21
Особым спросом в новогодние дни пользуется рыба - целый сом стоит 20 лари.

Рядом ряды с замороженными продуктами.

16/21
Рядом ряды с замороженными продуктами.

На улице перед Новым годом торговцев за прилавками не меньше, чем в крытом помещении рынка.

17/21
На улице перед Новым годом торговцев за прилавками не меньше, чем в крытом помещении рынка.

Некоторые люди в растерянности - столько всего необходимо купить.

18/21
Некоторые люди в растерянности - столько всего необходимо купить.

На мандарины цены на рынке в два раза ниже, чем в обычных продуктовых магазинах в центре Тбилиси.

19/21
На мандарины цены на рынке в два раза ниже, чем в обычных продуктовых магазинах в центре Тбилиси.

Тут же можно приобрести гирлянды и различные новогодние украшения.

20/21
Тут же можно приобрести гирлянды и различные новогодние украшения.

Те, кто приходят в новогодние дни на рынок за покупками, никогда не уходят с пустыми руками. Ведь на новогоднем столе должно быть изобилие.

21/21
Те, кто приходят в новогодние дни на рынок за покупками, никогда не уходят с пустыми руками. Ведь на новогоднем столе должно быть изобилие.

