https://sputnik-georgia.ru/20251229/premer-gruzii-podvel-itogi-goda-borba-za-mir-i-suverenitet-prodolzhaetsya-296397020.html

Премьер Грузии подвел итоги года: борьба за мир и суверенитет продолжается

Премьер Грузии подвел итоги года: борьба за мир и суверенитет продолжается

Sputnik Грузия

По словам премьера, внешние силы осознают, что искусственное вмешательство не приведет к революционному сценарию, и очередная, уже шестая по счету попытка... 29.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-29T14:54+0400

2025-12-29T14:54+0400

2025-12-29T14:54+0400

политика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

еврокомиссия

тбилиси

брюссель

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/17/295494914_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_593304e5b56093962275ac13de620524.jpg

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Сохранение мира в Грузии было нелегким, и власти успешно продолжали борьбу за него в 2025 году, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в программе "Имедис Квира", подводя итоги года. По его словам, отношение к Грузии и грузинскому народу было несправедливым, что, по его глубокому убеждению, связано с тем, что страна не выполнила ожидаемую внешними силами роль. Кобахидзе уверен, что попытки недоброжелателей Грузии повлиять на смену власти с помощью темы возможной отмены безвизового режима не имеют реальных шансов на успех. Несмотря на это, по словам премьера, данный вопрос продолжает использоваться как инструмент давления с целью поддержания постоянной напряженности внутри страны. "Это абсолютно искусственный процесс, но, учитывая, что данный инструмент шантажа утратил свою силу, я считаю, что европейская бюрократия останется на прагматичной позиции и не примет решений, которые в итоге окончательно оттолкнут грузинский народ", – заявил Кобахидзе. По его словам, внешние силы осознают, что искусственное вмешательство не приведет к революционному сценарию, и очередная, уже шестая по счету попытка также обречена на провал. Премьер отметил, что на фоне заявленной цели Грузии стать полноправным членом Евросоюза, поведение некоторых европейских бюрократов вызывает серьезное беспокойство. Кульминацией, по словам Кобахидзе, стало заявление пресс-секретаря Еврокомиссии по иностранным делам и вопросам безопасности Аниты Хиппер незадолго до выборов в органы местного самоуправления 4 октября, когда была публично поддержана акция под названием "мирное свержение", что премьер расценил как прямую поддержку попытки смены власти. Кобахидзе подчеркнул, что такие действия вызывают сожаление и отрицательно влияют на восприятие европейской бюрократии в глазах грузинского общества. "Для нас это очень печально и прискорбно. На фоне того, что нашей заявленной целью является стать полноправным членом ЕС, безусловно, такое отношение и ситуация, которую мы наблюдаем в европейской бюрократии, вызывают у нас серьезное беспокойство", – заявил Кобахидзе. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*-идеологии, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*-идеологии, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.* Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

брюссель

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, тбилиси, брюссель