Верхний Ларс сегодня: дорога для грузовиков к грузино-российской границе закрыта

Запрет на передвижение транспорта с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури (Поста)–Коби дороги международного значения Мцхета–Степанцминда–Ларс 29.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Движение транспорта с прицепом и полуприцепом на дороге, ведущей к грузино-российской границе (ТПП "Верхний Ларс"), закрыто из-за сложных метеорологических условий, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог. Запрет на передвижение транспорта с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури (Поста)–Коби дороги международного значения Мцхета–Степанцминда–Ларс. Движение для остального вида автотранспорта свободно. Трасса Мцхета–Степанцминда–Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

