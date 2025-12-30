https://sputnik-georgia.ru/20251230/296364941.html

Предсказания Нострадамуса: что ждет мир в 2026 году

Sputnik Грузия

Знаменитый французский врач, астролог, алхимик и провидец Нострадамус предрекал, что 2026 год будет полон поистине ужасающих событий 30.12.2025, Sputnik Грузия

Без малого 500 лет назад французский алхимик и астролог Мишель де Нотрдам, также известный как Нострадамус, опубликовал книгу под названием "Пророчества".Алхимик утверждал, что с помощью наблюдения за звездами и истолкования небесных знаков ему удалось проникнуть в события далекого будущего.Увиденное Нострадамус зашифровал в сотнях загадочных и туманных четверостиший, которые и составили его книгу. Стихотворения написаны на смеси нескольких языков и полны тайных символов, мифологических и астрологических образов.Считается, что это было сделано намеренно, чтобы обойти возможные обвинения в ереси и повышенный интерес инквизиции. Впрочем, и это не помогло – вскоре после издания книги алхимику пришлось бежать из страны.То, насколько известен и популярен был Нострадамус при жизни, и поныне заставляет многих думать, что, будучи правильно истолкованными, его предсказания действительно содержат указания на события будущего.Тем более что при чтении и соотнесении их с тем или иным годом нашего времени и вправду возникает ощущение, будто звезды подсказывали древнему алхимику истину.Предсказания Нострадамуса на 2026 годНекоторые толкователи видят в катренах Нострадамуса указание на новые военные конфликты:Когда Марс будет править (пройдет свой путь) среди звезд,Человеческая кровь обагрит святилища.Три огня восстанут с восточной стороны (восточных сторон),В то время как Запад погружается во тьму (и Запад потеряет свой свет).Толкователи считают, что Марс здесь – аллюзия к древнему богу войны.Так, строки в катренах о "великой войне" и "семи месяцах войны" часто интерпретируют как предвестие эскалации международных напряженностей. В частности, упоминаются возможные столкновения в Европе и на Ближнем Востоке.Также есть предположения о потенциальном обострении ситуации вокруг Тайваня.В предсказаниях Нострадамуса на 2026 год предполагаются значительные изменения на мировой политической арене: смены власти, распад существующих и объединение новых государств.В частности, упоминается возможное ослабление позиций Запада и усиление влияния восточных стран, таких как Россия, Индия и Китай:"Три огня восстанут с восточной стороны, в то время как Запад погружается во тьму"Толкование такое: "восточные огни" могут означать усиление восточных держав (включая Россию), а "тьма Запада" – ослабление западных институтов.Также исследователи находят в катренах Нострадамуса на 2026 год прогнозы о кризисе в Европе и США, включая экономический коллапс или потерю мирового лидерства.Предсказания Нострадамуса о катастрофах на 2026 годПророчества Нострадамуса часто связывают с природными бедствиями.Для 2026 года Нострадамус предсказывает аномально высокие температуры в Африке, которые могут привести к уничтожению сельскохозяйственных культур.Также упоминаются пожары, наводнения, извержения вулканов и возможные цунами, вызванные падением небесного тела – как толкуют катрены Нострадамуса, оно должно столкнуться с каким-то большим городом:Из космоса поднимется огненный шар, предвестник судьбы.Судьба Земли, второй шанс.Катренам Нострадамуса свойственна многозначность, что позволяет интерпретировать их по-разному. Например, "огненный шар" может символизировать не только метеорит, но и ядерный взрыв или технологические изменения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

