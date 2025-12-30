Самые необычные новогодние елки мира – фото
Дайвер в костюме Деда Мороза погрузился в главный морской аквариум "Москвариума" на ВДНХ.
Серферы в костюмах Санта-Клаусов собрались на пляже в Тель-Авиве для съемок рекламного ролика о туризме в преддверии Рождества.
На пляже Ботафого в Рио-де-Жанейро установлена плавающая рождественская елка, украшенная эффектной иллюминацией.
Экскурсовод Меган Кингхорн украшает рождественскую елку в Рослинской часовне в Шотландии.
Гигантская фигура эльфа выставлена рядом с торговым центром в Скоттсдейле, штат Аризона.
Публика слушает концерт под дождем в центре Афин на фоне сияющей рождественской елки.
Эффектная инсталляция в преддверии рождественских и новогодних торжеств в Абудже, Нигерия.
Зрители наблюдают за фейерверком в честь зажжения гигантской рождественской елки, установленной перед мечетью Мухаммеда аль-Амина на Площади Мучеников в центре Бейрута.
Рабочие украшают рождественскую елку в Дубае в ОАЭ.
Рождественская елка, припорошенная снегом, на ярмарке аттракционов в Херне, Германия.
Сотрудник проверяет образцы рождественских елок в цехе по их производству в городе Цзиньхуа, Китай.
Публика собралась на площади Праса-ду-Комерсиу в Лиссабоне, чтобы посмотреть на зажжение огней на знаменитой 30-метровой рождественской елке.
Посетители на рождественской ярмарке в Варшаве.
Рождественская ярмарка на Йокогамском кирпичном складе недалеко от Токио.
Торжественная церемония зажжения рождественской елки и концерт на площади Скандербега в албанской столице Тиране.
Прохожие гуляют рядом с рождественской елкой в парке в Джакарте, Индонезия.
Гигантская рождественская елка в Риме.
Новогодняя елка на Манежной площади в Москве.
