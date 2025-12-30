Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251230/296443305.html
Самые необычные новогодние елки мира – фото
Самые необычные новогодние елки мира – фото
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоподборке Sputnik, как в разных странах эффектно нарядили новогодние елки к Рождеству и наступающему Новому году Красной Огненной Лошади 30.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-30T16:21+0400
2025-12-30T16:37+0400
мультимедиа
фотоленты
новости в фотографиях
в мире
новый год
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/1e/296443344_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_a1f810d7b5bf97220a4adf17c7705e9a.jpg
Традиция украшать деревья зимой уходит корнями в глубокую древность. Еще в дохристианские времена она была связана с культами плодородия и почитанием природы. У германцев, кельтов и славян вечнозеленые деревья (ель, сосна, пихта) символизировали вечную жизнь, защиту и свет в темный холодный период года.Согласно одной из самых распространенных версий, обычай устанавливать украшенную рождественскую елку появился в Германии в XVI веке. Тогда ее украшали яблоками, вафлями и сладостями. Со временем традицию переняли аристократия и королевские дворы, а затем она распространилась и в других странах.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/1e/296443344_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_12d82d58f0e94a51c59dac7e8b7e97ff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, новый год
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, новый год

Самые необычные новогодние елки мира – фото

16:21 30.12.2025 (обновлено: 16:37 30.12.2025)
Подписаться
Смотрите в фотоподборке Sputnik, как в разных странах эффектно нарядили новогодние елки к Рождеству и наступающему Новому году Красной Огненной Лошади
Традиция украшать деревья зимой уходит корнями в глубокую древность. Еще в дохристианские времена она была связана с культами плодородия и почитанием природы. У германцев, кельтов и славян вечнозеленые деревья (ель, сосна, пихта) символизировали вечную жизнь, защиту и свет в темный холодный период года.
Согласно одной из самых распространенных версий, обычай устанавливать украшенную рождественскую елку появился в Германии в XVI веке. Тогда ее украшали яблоками, вафлями и сладостями. Со временем традицию переняли аристократия и королевские дворы, а затем она распространилась и в других странах.
© photo: Sputnik / Alexey Maishev / Перейти в фотобанк

Дайвер в костюме Деда Мороза погрузился в главный морской аквариум "Москвариума" на ВДНХ.

Дайвер в костюме Деда Мороза погрузился в главный морской аквариум &quot;Москвариума&quot; на ВДНХ. - Sputnik Грузия
1/18
© photo: Sputnik / Alexey Maishev
/
Перейти в фотобанк

Дайвер в костюме Деда Мороза погрузился в главный морской аквариум "Москвариума" на ВДНХ.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Серферы в костюмах Санта-Клаусов собрались на пляже в Тель-Авиве для съемок рекламного ролика о туризме в преддверии Рождества.

Серферы в костюмах Санта-Клаусов собрались на пляже в Тель-Авиве для съемок рекламного ролика о туризме в преддверии Рождества. - Sputnik Грузия
2/18
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Серферы в костюмах Санта-Клаусов собрались на пляже в Тель-Авиве для съемок рекламного ролика о туризме в преддверии Рождества.

© AP Photo / Bruna Prado

На пляже Ботафого в Рио-де-Жанейро установлена ​​плавающая рождественская елка, украшенная эффектной иллюминацией.

На пляже Ботафого в Рио-де-Жанейро установлена ​​плавающая рождественская елка, украшенная эффектной иллюминацией. - Sputnik Грузия
3/18
© AP Photo / Bruna Prado

На пляже Ботафого в Рио-де-Жанейро установлена ​​плавающая рождественская елка, украшенная эффектной иллюминацией.

© Getty Images / Jane Barlow - PA Images

Экскурсовод Меган Кингхорн украшает рождественскую елку в Рослинской часовне в Шотландии.

Экскурсовод Меган Кингхорн украшает рождественскую елку в Рослинской часовне в Шотландии. - Sputnik Грузия
4/18
© Getty Images / Jane Barlow - PA Images

Экскурсовод Меган Кингхорн украшает рождественскую елку в Рослинской часовне в Шотландии.

© AP Photo / Ross D. Franklin

Гигантская фигура эльфа выставлена ​​рядом с торговым центром в Скоттсдейле, штат Аризона.

Гигантская фигура эльфа выставлена ​​рядом с торговым центром в Скоттсдейле, штат Аризона. - Sputnik Грузия
5/18
© AP Photo / Ross D. Franklin

Гигантская фигура эльфа выставлена ​​рядом с торговым центром в Скоттсдейле, штат Аризона.

© AP Photo / Petros Giannakouris

Публика слушает концерт под дождем в центре Афин на фоне сияющей рождественской елки.

Публика слушает концерт под дождем в центре Афин на фоне сияющей рождественской елки. - Sputnik Грузия
6/18
© AP Photo / Petros Giannakouris

Публика слушает концерт под дождем в центре Афин на фоне сияющей рождественской елки.

© Getty Images / Anadolu

Эффектная инсталляция в преддверии рождественских и новогодних торжеств в Абудже, Нигерия.

Эффектная инсталляция в преддверии рождественских и новогодних торжеств в Абудже, Нигерия. - Sputnik Грузия
7/18
© Getty Images / Anadolu

Эффектная инсталляция в преддверии рождественских и новогодних торжеств в Абудже, Нигерия.

© AP Photo / Bilal Hussein

Зрители наблюдают за фейерверком в честь зажжения гигантской рождественской елки, установленной перед мечетью Мухаммеда аль-Амина на Площади Мучеников в центре Бейрута.

Зрители наблюдают за фейерверком в честь зажжения гигантской рождественской елки, установленной перед мечетью Мухаммеда аль-Амина на Площади Мучеников в центре Бейрута. - Sputnik Грузия
8/18
© AP Photo / Bilal Hussein

Зрители наблюдают за фейерверком в честь зажжения гигантской рождественской елки, установленной перед мечетью Мухаммеда аль-Амина на Площади Мучеников в центре Бейрута.

© AP Photo / Darko Bandic

Рабочие украшают рождественскую елку в Дубае в ОАЭ.

Рабочие украшают рождественскую елку в Дубае в ОАЭ. - Sputnik Грузия
9/18
© AP Photo / Darko Bandic

Рабочие украшают рождественскую елку в Дубае в ОАЭ.

© AP Photo / Martin Meissner

Рождественская елка, припорошенная снегом, на ярмарке аттракционов в Херне, Германия.

Рождественская елка, припорошенная снегом, на ярмарке аттракционов в Херне, Германия. - Sputnik Грузия
10/18
© AP Photo / Martin Meissner

Рождественская елка, припорошенная снегом, на ярмарке аттракционов в Херне, Германия.

© Getty Images / VCG

Сотрудник проверяет образцы рождественских елок в цехе по их производству в городе Цзиньхуа, Китай.

Сотрудник проверяет образцы рождественских елок в цехе по их производству в городе Цзиньхуа, Китай. - Sputnik Грузия
11/18
© Getty Images / VCG

Сотрудник проверяет образцы рождественских елок в цехе по их производству в городе Цзиньхуа, Китай.

© Getty Images / Horacio Villalobos

Публика собралась на площади Праса-ду-Комерсиу в Лиссабоне, чтобы посмотреть на зажжение огней на знаменитой 30-метровой рождественской елке.

Публика собралась на площади Праса-ду-Комерсиу в Лиссабоне, чтобы посмотреть на зажжение огней на знаменитой 30-метровой рождественской елке. - Sputnik Грузия
12/18
© Getty Images / Horacio Villalobos

Публика собралась на площади Праса-ду-Комерсиу в Лиссабоне, чтобы посмотреть на зажжение огней на знаменитой 30-метровой рождественской елке.

© AP Photo / Czarek Sokolowski

Посетители на рождественской ярмарке в Варшаве.

Посетители на рождественской ярмарке в Варшаве. - Sputnik Грузия
13/18
© AP Photo / Czarek Sokolowski

Посетители на рождественской ярмарке в Варшаве.

© AP Photo / Eugene Hoshiko

Рождественская ярмарка на Йокогамском кирпичном складе недалеко от Токио.

Рождественская ярмарка на Йокогамском кирпичном складе недалеко от Токио. - Sputnik Грузия
14/18
© AP Photo / Eugene Hoshiko

Рождественская ярмарка на Йокогамском кирпичном складе недалеко от Токио.

© AP Photo / Hameraldi Agolli

Торжественная церемония зажжения рождественской елки и концерт на площади Скандербега в албанской столице Тиране.

Торжественная церемония зажжения рождественской елки и концерт на площади Скандербега в албанской столице Тиране. - Sputnik Грузия
15/18
© AP Photo / Hameraldi Agolli

Торжественная церемония зажжения рождественской елки и концерт на площади Скандербега в албанской столице Тиране.

© AP Photo / Tatan Syuflana

Прохожие гуляют рядом с рождественской елкой в парке в Джакарте, Индонезия.

Прохожие гуляют рядом с рождественской елкой в парке в Джакарте, Индонезия. - Sputnik Грузия
16/18
© AP Photo / Tatan Syuflana

Прохожие гуляют рядом с рождественской елкой в парке в Джакарте, Индонезия.

© AP Photo / Andrew Medichini

Гигантская рождественская елка в Риме.

Гигантская рождественская елка в Риме. - Sputnik Грузия
17/18
© AP Photo / Andrew Medichini

Гигантская рождественская елка в Риме.

© AP Photo / Pavel Bednyakov

Новогодняя елка на Манежной площади в Москве.

Новогодняя елка на Манежной площади в Москве. - Sputnik Грузия
18/18
© AP Photo / Pavel Bednyakov

Новогодняя елка на Манежной площади в Москве.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0