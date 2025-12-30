https://sputnik-georgia.ru/20251230/296443305.html

Самые необычные новогодние елки мира – фото

Самые необычные новогодние елки мира – фото

Смотрите в фотоподборке Sputnik, как в разных странах эффектно нарядили новогодние елки к Рождеству и наступающему Новому году Красной Огненной Лошади

Традиция украшать деревья зимой уходит корнями в глубокую древность. Еще в дохристианские времена она была связана с культами плодородия и почитанием природы. У германцев, кельтов и славян вечнозеленые деревья (ель, сосна, пихта) символизировали вечную жизнь, защиту и свет в темный холодный период года.Согласно одной из самых распространенных версий, обычай устанавливать украшенную рождественскую елку появился в Германии в XVI веке. Тогда ее украшали яблоками, вафлями и сладостями. Со временем традицию переняли аристократия и королевские дворы, а затем она распространилась и в других странах.

