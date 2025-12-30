Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251230/afisha-novogodnikh-meropriyatiy-v-tbilisi---vse-samoe-interesnoe-296459979.html
Афиша новогодних мероприятий в Тбилиси – все самое интересное
Афиша новогодних мероприятий в Тбилиси – все самое интересное
Sputnik Грузия
В Новогодней деревне, украшенной декорациями и инсталляциями, пройдут концерты музыкальных групп и поп-исполнителей 30.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-30T22:27+0400
2025-12-30T22:37+0400
грузия
культура
общество
новогодняя елка
новый год
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0d/263587933_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_03e279987c9e3ce54509a9e277ff6945.jpg
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Рождественская ярмарка, кулинарные мастер-классы, театральные постановки, занятия зумбой, караоке – вот неполный перечень праздничных мероприятий, которые подготовила для гостей и жителей Тбилиси мэрия столицы. В Новогодней деревне, украшенной декорациями и инсталляциями, пройдут концерты музыкальных групп и поп-исполнителей, выставки-продажи, рождественская ярмарка, кулинарные мастер-классы, театральные представления, кинотеатр под открытым небом, танцы (канго, зумба) и танцевальное караоке. В новогодней деревне также есть каток, парк аттракционов, новогодний поезд и, конечно же, дом Санты, в котором Санта принимает детей вместе со своими эльфами. Новогодняя деревня закроется праздничным мероприятием 7 января, в Рождество, а ледовый каток и главная рождественская елка столицы будут работать до 14 января. Расписание мероприятий: 31 декабря 13:00 Концерт Рождественская ярмарка, кулинарные мастер-классы, театральные постановки, занятия зумбой, караоке – вот неполный перечень праздничных мероприятий, которые подготовила для гостей и жителей Тбилиси мэрия столицы. В Новогодней деревне, украшенной декорациями и инсталляциями, пройдут концерты музыкальных групп и поп-исполнителей. Выставки-продажи, рождественская ярмарка, кулинарные мастер-классы, театральные представления, кинотеатр под открытым небом, канго, зумба и танцевальное караоке. В новогодней деревне также есть каток, парк аттракционов, новогодний поезд и, конечно же, дом Санты, в котором Санта принимает детей со своими эльфами. Новогодняя деревня закроется праздничным мероприятием 7 января, в Рождество, а ледовый каток и главная рождественская елка столицы будут работать до 14 января. Расписание мероприятий: 31 декабря:13:00 – Концерт "Нуцас Скола"20:00 – Концерт группы "Квеври"1 января:14:00 – Концерт "N studios"20:00 – Концерт группы "Кучис Богги"2 января:13:00 – Концерт студии Нукри Капанадзе20:00 – Концерт грузинских поп-исполнителей3 января:13:00 – Концерт студии "Бзикеби"20:00 – Концерт группы "Гамиш Шоу"4 января:13:00 – Концерт "Басти-Бубу"20:00 – Музыкальный вечер "Зимний джаз" – группа "Elis Band", Майя Бараташвили и группа "New York Tbilisi Connections"; группа "TG Band"; Марико Эбралидзе.5 января:13:00 – Концерт поп-вокальной студии "SUNNY STUDIO"17:00 – Концерт группы Звиада Болквадзе20:00 – Концерт группы "Регион"6 января:13:00 – Концерт детской студии Инги и Гиги20:00 – Концерт грузинских поп-исполнителей7 января:13:00 – Концерт студии "Сахе"20:00 – Концерт – "В преддверии Рождества".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0d/263587933_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_15a1b5da04361276491f3b0be61a7f42.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, культура, общество, новогодняя елка, новый год
грузия, культура, общество, новогодняя елка, новый год

Афиша новогодних мероприятий в Тбилиси – все самое интересное

22:27 30.12.2025 (обновлено: 22:37 30.12.2025)
© photo: Sputnik / StringerНовогодняя иллюминация и украшения. Празднично украшенный парк Деда Эна и новогодняя деревня
Новогодняя иллюминация и украшения. Празднично украшенный парк Деда Эна и новогодняя деревня - Sputnik Грузия, 1920, 30.12.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
В Новогодней деревне, украшенной декорациями и инсталляциями, пройдут концерты музыкальных групп и поп-исполнителей
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Рождественская ярмарка, кулинарные мастер-классы, театральные постановки, занятия зумбой, караоке – вот неполный перечень праздничных мероприятий, которые подготовила для гостей и жителей Тбилиси мэрия столицы.
В Новогодней деревне, украшенной декорациями и инсталляциями, пройдут концерты музыкальных групп и поп-исполнителей, выставки-продажи, рождественская ярмарка, кулинарные мастер-классы, театральные представления, кинотеатр под открытым небом, танцы (канго, зумба) и танцевальное караоке.
В новогодней деревне также есть каток, парк аттракционов, новогодний поезд и, конечно же, дом Санты, в котором Санта принимает детей вместе со своими эльфами.
Новогодняя деревня закроется праздничным мероприятием 7 января, в Рождество, а ледовый каток и главная рождественская елка столицы будут работать до 14 января.
Расписание мероприятий:
31 декабря
13:00 Концерт Рождественская ярмарка, кулинарные мастер-классы, театральные постановки, занятия зумбой, караоке – вот неполный перечень праздничных мероприятий, которые подготовила для гостей и жителей Тбилиси мэрия столицы.
В Новогодней деревне, украшенной декорациями и инсталляциями, пройдут концерты музыкальных групп и поп-исполнителей. Выставки-продажи, рождественская ярмарка, кулинарные мастер-классы, театральные представления, кинотеатр под открытым небом, канго, зумба и танцевальное караоке.
В новогодней деревне также есть каток, парк аттракционов, новогодний поезд и, конечно же, дом Санты, в котором Санта принимает детей со своими эльфами.
Новогодняя деревня закроется праздничным мероприятием 7 января, в Рождество, а ледовый каток и главная рождественская елка столицы будут работать до 14 января.
Расписание мероприятий:
31 декабря:
13:00 – Концерт "Нуцас Скола"
20:00 – Концерт группы "Квеври"
1 января:
14:00 – Концерт "N studios"
20:00 – Концерт группы "Кучис Богги"
2 января:
13:00 – Концерт студии Нукри Капанадзе
20:00 – Концерт грузинских поп-исполнителей
3 января:
13:00 – Концерт студии "Бзикеби"
20:00 – Концерт группы "Гамиш Шоу"
4 января:
13:00 – Концерт "Басти-Бубу"
20:00 – Музыкальный вечер "Зимний джаз" – группа "Elis Band", Майя Бараташвили и группа "New York Tbilisi Connections"; группа "TG Band"; Марико Эбралидзе.
5 января:
13:00 – Концерт поп-вокальной студии "SUNNY STUDIO"
17:00 – Концерт группы Звиада Болквадзе
20:00 – Концерт группы "Регион"
6 января:
13:00 – Концерт детской студии Инги и Гиги
20:00 – Концерт грузинских поп-исполнителей
7 января:
13:00 – Концерт студии "Сахе"
20:00 – Концерт – "В преддверии Рождества".
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0