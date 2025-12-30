https://sputnik-georgia.ru/20251230/afisha-novogodnikh-meropriyatiy-v-tbilisi---vse-samoe-interesnoe-296459979.html

Афиша новогодних мероприятий в Тбилиси – все самое интересное

Афиша новогодних мероприятий в Тбилиси – все самое интересное

В Новогодней деревне, украшенной декорациями и инсталляциями, пройдут концерты музыкальных групп и поп-исполнителей

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Рождественская ярмарка, кулинарные мастер-классы, театральные постановки, занятия зумбой, караоке – вот неполный перечень праздничных мероприятий, которые подготовила для гостей и жителей Тбилиси мэрия столицы. В Новогодней деревне, украшенной декорациями и инсталляциями, пройдут концерты музыкальных групп и поп-исполнителей, выставки-продажи, рождественская ярмарка, кулинарные мастер-классы, театральные представления, кинотеатр под открытым небом, танцы (канго, зумба) и танцевальное караоке. В новогодней деревне также есть каток, парк аттракционов, новогодний поезд и, конечно же, дом Санты, в котором Санта принимает детей вместе со своими эльфами. Новогодняя деревня закроется праздничным мероприятием 7 января, в Рождество, а ледовый каток и главная рождественская елка столицы будут работать до 14 января. Расписание мероприятий: 31 декабря 13:00 Концерт Рождественская ярмарка, кулинарные мастер-классы, театральные постановки, занятия зумбой, караоке – вот неполный перечень праздничных мероприятий, которые подготовила для гостей и жителей Тбилиси мэрия столицы. В Новогодней деревне, украшенной декорациями и инсталляциями, пройдут концерты музыкальных групп и поп-исполнителей. Выставки-продажи, рождественская ярмарка, кулинарные мастер-классы, театральные представления, кинотеатр под открытым небом, канго, зумба и танцевальное караоке. В новогодней деревне также есть каток, парк аттракционов, новогодний поезд и, конечно же, дом Санты, в котором Санта принимает детей со своими эльфами. Новогодняя деревня закроется праздничным мероприятием 7 января, в Рождество, а ледовый каток и главная рождественская елка столицы будут работать до 14 января. Расписание мероприятий: 31 декабря:13:00 – Концерт "Нуцас Скола"20:00 – Концерт группы "Квеври"1 января:14:00 – Концерт "N studios"20:00 – Концерт группы "Кучис Богги"2 января:13:00 – Концерт студии Нукри Капанадзе20:00 – Концерт грузинских поп-исполнителей3 января:13:00 – Концерт студии "Бзикеби"20:00 – Концерт группы "Гамиш Шоу"4 января:13:00 – Концерт "Басти-Бубу"20:00 – Музыкальный вечер "Зимний джаз" – группа "Elis Band", Майя Бараташвили и группа "New York Tbilisi Connections"; группа "TG Band"; Марико Эбралидзе.5 января:13:00 – Концерт поп-вокальной студии "SUNNY STUDIO"17:00 – Концерт группы Звиада Болквадзе20:00 – Концерт группы "Регион"6 января:13:00 – Концерт детской студии Инги и Гиги20:00 – Концерт грузинских поп-исполнителей7 января:13:00 – Концерт студии "Сахе"20:00 – Концерт – "В преддверии Рождества".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

