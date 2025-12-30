Афиша новогодних мероприятий в Тбилиси – все самое интересное
В Новогодней деревне, украшенной декорациями и инсталляциями, пройдут концерты музыкальных групп и поп-исполнителей
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Рождественская ярмарка, кулинарные мастер-классы, театральные постановки, занятия зумбой, караоке – вот неполный перечень праздничных мероприятий, которые подготовила для гостей и жителей Тбилиси мэрия столицы.
В Новогодней деревне, украшенной декорациями и инсталляциями, пройдут концерты музыкальных групп и поп-исполнителей, выставки-продажи, рождественская ярмарка, кулинарные мастер-классы, театральные представления, кинотеатр под открытым небом, танцы (канго, зумба) и танцевальное караоке.
В новогодней деревне также есть каток, парк аттракционов, новогодний поезд и, конечно же, дом Санты, в котором Санта принимает детей вместе со своими эльфами.
Новогодняя деревня закроется праздничным мероприятием 7 января, в Рождество, а ледовый каток и главная рождественская елка столицы будут работать до 14 января.
Расписание мероприятий:
31 декабря
Расписание мероприятий:
31 декабря:
13:00 – Концерт "Нуцас Скола"
20:00 – Концерт группы "Квеври"
1 января:
14:00 – Концерт "N studios"
20:00 – Концерт группы "Кучис Богги"
2 января:
13:00 – Концерт студии Нукри Капанадзе
20:00 – Концерт грузинских поп-исполнителей
3 января:
13:00 – Концерт студии "Бзикеби"
20:00 – Концерт группы "Гамиш Шоу"
4 января:
13:00 – Концерт "Басти-Бубу"
20:00 – Музыкальный вечер "Зимний джаз" – группа "Elis Band", Майя Бараташвили и группа "New York Tbilisi Connections"; группа "TG Band"; Марико Эбралидзе.
5 января:
13:00 – Концерт поп-вокальной студии "SUNNY STUDIO"
17:00 – Концерт группы Звиада Болквадзе
20:00 – Концерт группы "Регион"
6 января:
13:00 – Концерт детской студии Инги и Гиги
20:00 – Концерт грузинских поп-исполнителей
7 января:
13:00 – Концерт студии "Сахе"
20:00 – Концерт – "В преддверии Рождества".
