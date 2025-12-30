https://sputnik-georgia.ru/20251230/andzhaparidze-glavnyy-itog-2025-goda-dlya-gruzii--sokhranenie-stabilnosti-i-mira-296449235.html
Анджапаридзе: главный итог 2025 года для Грузии – сохранение стабильности и мира
Анджапаридзе: главный итог 2025 года для Грузии – сохранение стабильности и мира
Грузия по итогам 2025 года сумела сохранить внутреннюю устойчивость, политическую стабильность и экономическое равновесие, несмотря на серьезные внутренние и... 30.12.2025, Sputnik Грузия
Такое мнение высказал аналитик Заал Анджапаридзе, выступая в ходе онлайн-пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.По словам эксперта, важным политическим результатом года стали прошедшие в соответствии с Конституцией выборы, по итогам которых правящая партия укрепила свои позиции как на центральном, так и на местном уровне власти. Это, отметил Анджапаридзе, позволило властям обеспечить управляемость и устойчивость политической системы.Отдельное внимание аналитик уделил протестным процессам, которые развернулись на фоне заявлений властей по вопросу евроинтеграции. По его оценке, в 2025 году в стране сформировалась новая форма гражданского сопротивления, отличающаяся длительностью и масштабом, а также беспрецедентной внешней поддержкой. Однако это движение, подчеркнул эксперт, не получило широкой поддержки в обществе и со временем начало ослабевать.Среди причин такого развития событий Анджапаридзе назвал отсутствие убедительной альтернативной повестки и новых лидеров, способных консолидировать общество, а также чрезмерную ориентацию на внешнюю поддержку, что традиционно воспринимается грузинским обществом негативно.Аналитик также отметил начавшуюся в последние месяцы антикоррупционную кампанию, связав ее с долгосрочной политикой правящей партии. По его словам, эти шаги были в целом положительно восприняты обществом и стали важным сигналом для избирателей.Говоря о внешней политике, Анджапаридзе назвал наиболее чувствительным направлением отношения Грузии с Европейским союзом, где, по его словам, накопились серьезные противоречия. В то же время он указал на сохраняющуюся неопределенность в диалоге с США и охарактеризовал отношения с Россией как ровные и прагматичные, прежде всего в экономической и гуманитарной сферах.Подводя итоги, эксперт подчеркнул, что главным достижением уходящего года стало сохранение мира и стабильности в стране. По его словам, именно этот фактор остается ключевым условием для дальнейшего развития Грузии в ближайшей перспективе.
Анджапаридзе: главный итог 2025 года для Грузии – сохранение стабильности и мира
Грузия по итогам 2025 года сумела сохранить внутреннюю устойчивость, политическую стабильность и экономическое равновесие, несмотря на серьезные внутренние и внешние вызовы
Такое мнение высказал аналитик Заал Анджапаридзе, выступая в ходе онлайн-пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
По словам эксперта, важным политическим результатом года стали прошедшие в соответствии с Конституцией выборы, по итогам которых правящая партия укрепила свои позиции как на центральном, так и на местном уровне власти. Это, отметил Анджапаридзе, позволило властям обеспечить управляемость и устойчивость политической системы.
Отдельное внимание аналитик уделил протестным процессам, которые развернулись на фоне заявлений властей по вопросу евроинтеграции. По его оценке, в 2025 году в стране сформировалась новая форма гражданского сопротивления, отличающаяся длительностью и масштабом, а также беспрецедентной внешней поддержкой. Однако это движение, подчеркнул эксперт, не получило широкой поддержки в обществе и со временем начало ослабевать.
Среди причин такого развития событий Анджапаридзе назвал отсутствие убедительной альтернативной повестки и новых лидеров, способных консолидировать общество, а также чрезмерную ориентацию на внешнюю поддержку, что традиционно воспринимается грузинским обществом негативно.
Аналитик также отметил начавшуюся в последние месяцы антикоррупционную кампанию, связав ее с долгосрочной политикой правящей партии. По его словам, эти шаги были в целом положительно восприняты обществом и стали важным сигналом для избирателей.
Говоря о внешней политике, Анджапаридзе назвал наиболее чувствительным направлением отношения Грузии с Европейским союзом, где, по его словам, накопились серьезные противоречия. В то же время он указал на сохраняющуюся неопределенность в диалоге с США и охарактеризовал отношения с Россией как ровные и прагматичные, прежде всего в экономической и гуманитарной сферах.
Подводя итоги, эксперт подчеркнул, что главным достижением уходящего года стало сохранение мира и стабильности в стране. По его словам, именно этот фактор остается ключевым условием для дальнейшего развития Грузии в ближайшей перспективе.