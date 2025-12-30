https://sputnik-georgia.ru/20251230/davlenie-ne-izmenit-kurs-gruzii--tamazashvili-o-mire-sanktsiyakh-i-protestakh-296431781.html

Давление не изменит курс Грузии – Тамазашвили о мире, санкциях и протестах

Давление не изменит курс Грузии – Тамазашвили о мире, санкциях и протестах

Председатель правительства Аджарии поддержал центральное правительство в Тбилиси, указав на запрос населения на мир и стабильность в Грузии 30.12.2025

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Выбор грузинского народа – мир и стабильность, и никакое внешнее или внутреннее давление не заставит власти отказаться от этой цели, заявил председатель правительства АР Аджария Сулхан Тамазашвили в эфире передачи "Свободное пространство". Как отметил Тамазашвили, в течение года со стороны евробюрократии звучали критические и неискренние заявления, однако политика действующих властей ориентирована исключительно на национальные интересы и волю граждан. Говоря о санкциях, глава правительства Аджарии отметил, что они стали привычным инструментом глобальной политики и зачастую не опираются на объективную правовую оценку. Он подчеркнул, что санкции не должны использоваться как механизм политического давления, в том числе на партнеров. Комментируя события 4 октября, Тамазашвили заявил, что в случаях, когда акции и манифестации переходят грань беспорядков и хаоса, государство обязано незамедлительно реагировать и восстанавливать общественный и конституционный порядок. При этом он отметил, что все задержания проводились не за выражение политических взглядов, а в рамках пресечения противоправных действий. На фоне продолжающегося расследования событий 4 октября правоохранительные органы на днях задержали еще одного фигуранта дела. По обвинению в организации и руководстве групповым насилием во время попытки штурма администрации президента Грузии в Тбилиси был задержан бывший министр обороны Грузии Бачо Ахалая. Попытка захвата президентской резиденции в ТбилисиУчастники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, и 15 из них были госпитализированы. Полиция задержала до 60 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Следственные действия ведутся по статьям "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

