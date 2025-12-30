https://sputnik-georgia.ru/20251230/davlenie-ne-izmenit-kurs-gruzii--tamazashvili-o-mire-sanktsiyakh-i-protestakh-296431781.html
Давление не изменит курс Грузии – Тамазашвили о мире, санкциях и протестах
Давление не изменит курс Грузии – Тамазашвили о мире, санкциях и протестах
Sputnik Грузия
Председатель правительства Аджарии поддержал центральное правительство в Тбилиси, указав на запрос населения на мир и стабильность в Грузии 30.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-30T13:58+0400
2025-12-30T13:58+0400
2025-12-30T13:58+0400
грузия
политика
новости
аджария
тбилиси
бачо ахалая
паата бурчуладзе
ираклий надирадзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/07/292817064_0:127:1280:847_1920x0_80_0_0_b371da0ee8cccce40992eebc3f7a64bd.jpg
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Выбор грузинского народа – мир и стабильность, и никакое внешнее или внутреннее давление не заставит власти отказаться от этой цели, заявил председатель правительства АР Аджария Сулхан Тамазашвили в эфире передачи "Свободное пространство". Как отметил Тамазашвили, в течение года со стороны евробюрократии звучали критические и неискренние заявления, однако политика действующих властей ориентирована исключительно на национальные интересы и волю граждан. Говоря о санкциях, глава правительства Аджарии отметил, что они стали привычным инструментом глобальной политики и зачастую не опираются на объективную правовую оценку. Он подчеркнул, что санкции не должны использоваться как механизм политического давления, в том числе на партнеров. Комментируя события 4 октября, Тамазашвили заявил, что в случаях, когда акции и манифестации переходят грань беспорядков и хаоса, государство обязано незамедлительно реагировать и восстанавливать общественный и конституционный порядок. При этом он отметил, что все задержания проводились не за выражение политических взглядов, а в рамках пресечения противоправных действий. На фоне продолжающегося расследования событий 4 октября правоохранительные органы на днях задержали еще одного фигуранта дела. По обвинению в организации и руководстве групповым насилием во время попытки штурма администрации президента Грузии в Тбилиси был задержан бывший министр обороны Грузии Бачо Ахалая. Попытка захвата президентской резиденции в ТбилисиУчастники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, и 15 из них были госпитализированы. Полиция задержала до 60 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Следственные действия ведутся по статьям "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
аджария
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/07/292817064_0:7:1280:967_1920x0_80_0_0_05ae696903373a792bb23ac6e88f14ad.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, политика, новости, аджария, тбилиси, бачо ахалая, паата бурчуладзе, ираклий надирадзе
грузия, политика, новости, аджария, тбилиси, бачо ахалая, паата бурчуладзе, ираклий надирадзе
Давление не изменит курс Грузии – Тамазашвили о мире, санкциях и протестах
Председатель правительства Аджарии поддержал центральное правительство в Тбилиси, указав на запрос населения на мир и стабильность в Грузии
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Выбор грузинского народа – мир и стабильность, и никакое внешнее или внутреннее давление не заставит власти отказаться от этой цели, заявил председатель правительства АР Аджария Сулхан Тамазашвили в эфире передачи "Свободное пространство".
Как отметил Тамазашвили, в течение года со стороны евробюрократии звучали критические и неискренние заявления, однако политика действующих властей ориентирована исключительно на национальные интересы и волю граждан.
"Политика властей служит именно интересам страны, интересам грузинского народа, и не существует никакой внешней силы, тем более попыток внутреннего политического давления, которые заставят нас изменить эту главную цель – сохранение мира и стабильности в стране", – заявил Тамазашвили.
Говоря о санкциях, глава правительства Аджарии отметил, что они стали привычным инструментом глобальной политики и зачастую не опираются на объективную правовую оценку. Он подчеркнул, что санкции не должны использоваться как механизм политического давления, в том числе на партнеров.
"Для меня важна та ответственность, которую я несу перед своими гражданами, и, разумеется, вместе с моей командой мы продолжим следовать этим принципам и сделаем все, чтобы сохранить в стране мир, стабильность и принести нашим гражданам больше благополучия", – подчеркнул он.
Комментируя события 4 октября, Тамазашвили заявил, что в случаях, когда акции и манифестации переходят грань беспорядков и хаоса, государство обязано незамедлительно реагировать и восстанавливать общественный и конституционный порядок.
При этом он отметил, что все задержания проводились не за выражение политических взглядов, а в рамках пресечения противоправных действий.
На фоне продолжающегося расследования событий 4 октября правоохранительные органы на днях задержали еще одного фигуранта дела. По обвинению в организации и руководстве групповым насилием во время попытки штурма администрации президента Грузии в Тбилиси был задержан бывший министр обороны Грузии Бачо Ахалая.
Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси
Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, и 15 из них были госпитализированы.
Полиция задержала до 60 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе.
Следственные действия ведутся по статьям "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".