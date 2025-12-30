https://sputnik-georgia.ru/20251230/grazhdane-kitaya-i-tailanda-zaderzhany-v-adzharii-po-delu-o-prostitutsii-296429240.html

Граждане Китая и Таиланда задержаны в Аджарии по делу о проституции

Граждане Китая и Таиланда задержаны в Аджарии по делу о проституции

Sputnik Грузия

Согласно данным следствия, обвиняемые систематически предоставляли помещения в Батуми женщинам, занимающимся проституцией, в обмен на определенную сумму 30.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-30T11:58+0400

2025-12-30T11:58+0400

2025-12-30T11:58+0400

новости

грузия

происшествия

аджария

мвд грузии

преступность в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23517/30/235173029_0:84:2048:1236_1920x0_80_0_0_6e950c7d95352dc5584b2ae6276b6811.jpg

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Семеро граждан Китая и Таиланда задержаны в Аджарии по обвинению в содействии проституции, сообщили в пресс-службе МВД. Согласно данным следствия, обвиняемые систематически предоставляли помещения в Батуми женщинам, занимающимся проституцией, в обмен на определенную сумму. Кроме того, они содействовали вовлечению людей в проституцию: находили клиентов, получали деньги за оказанные услуги и распределяли вырученные средства. В результате комплексных следственных действий полиция арестовала семь человек в качестве обвиняемых, закрыты 12 заведений. Сотрудники правоохранительных органов задержали женщин, работавших в этих заведениях, для допроса и дальнейших юридических процедур. Расследование ведется по статье 254 Уголовного кодекса Грузии "Предоставление места или жилища для занятия проституцией". Задержанным грозит до 4 лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

аджария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, происшествия, аджария, мвд грузии, преступность в грузии