Граждане Китая и Таиланда задержаны в Аджарии по делу о проституции

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Семеро граждан Китая и Таиланда задержаны в Аджарии по обвинению в содействии проституции, сообщили в пресс-службе МВД. Согласно данным следствия, обвиняемые систематически предоставляли помещения в Батуми женщинам, занимающимся проституцией, в обмен на определенную сумму. Кроме того, они содействовали вовлечению людей в проституцию: находили клиентов, получали деньги за оказанные услуги и распределяли вырученные средства. В результате комплексных следственных действий полиция арестовала семь человек в качестве обвиняемых, закрыты 12 заведений. Сотрудники правоохранительных органов задержали женщин, работавших в этих заведениях, для допроса и дальнейших юридических процедур. Расследование ведется по статье 254 Уголовного кодекса Грузии "Предоставление места или жилища для занятия проституцией". Задержанным грозит до 4 лет тюрьмы.
