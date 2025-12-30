https://sputnik-georgia.ru/20251230/gruziya-ne-dolzhna-stat-gangsterskim-gosudarstvom--ekspert-kartvelishvili-296436120.html
Грузия не должна стать "гангстерским государством" – эксперт Картвелишвили
Представители власти, бывшие или действующие, должны быть подотчетны населению и законодательству Грузии 30.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-30T15:58+0400
2025-12-30T15:58+0400
2025-12-30T15:58+0400
политика
грузия
новости
тбилиси
ираклий гарибашвили
григол лилуашвили
"сила народа"
единое национальное движение
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Грузия не должна превращаться в коррумпированное и "гангстерское" государство, и ни один человек при нынешней власти не должен оставаться неприкосновенным, заявил аналитик и член партии "Сила народа" Давид Картвелишвили. Эксперт прокомментировал уголовные дела, возбужденные против бывших высокопоставленных чиновников "Грузинской мечты", и текущие расследования. Картвелишвили подчеркнул, что борьба с коррупцией и злоупотреблениями должна быть последовательной и распространяться на всех без исключения, независимо от политической принадлежности. Говоря о периоде правления "Единого национального движения", аналитик заявил, что среди бывших чиновников не было ни одного фигуранта дел о коррупции, получении взяток или злоупотреблении служебными полномочиями, что, по его мнению, вызывает вопросы об объективности прежних расследований. По его мнению, в стране в равной степени должны становиться предметом общественного обсуждения как негативные, так и положительные стороны деятельности власти. В последние месяцы Грузию захлестнула серия коррупционных скандалов. Среди фигурантов расследований – бывшие высокопоставленные чиновники, в том числе министры и их заместители. Обвинения предъявлены экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили, а также экс-главе Службы государственной безопасности Грузии Григолу Лилуашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Грузия не должна превращаться в коррумпированное и "гангстерское" государство, и ни один человек при нынешней власти не должен оставаться неприкосновенным, заявил аналитик и член партии "Сила народа" Давид Картвелишвили.
Эксперт прокомментировал уголовные дела, возбужденные против бывших высокопоставленных чиновников "Грузинской мечты", и текущие расследования. Картвелишвили подчеркнул, что борьба с коррупцией и злоупотреблениями должна быть последовательной и распространяться на всех без исключения, независимо от политической принадлежности.
"Мы должны приветствовать то, что Грузия, которая победила либеральный фашизм и продолжает эту борьбу в лице т.н. оппозиции, не должна превращаться в гангстерскую и коррумпированную страну. Она должна разоблачить всех, кто в недавнем прошлом так или иначе был аффилирован со своей политической командой", – заявил Картвелишвили.
Говоря о периоде правления "Единого национального движения", аналитик заявил, что среди бывших чиновников не было ни одного фигуранта дел о коррупции, получении взяток или злоупотреблении служебными полномочиями, что, по его мнению, вызывает вопросы об объективности прежних расследований.
"При этой власти не должно быть ни одного неприкосновенного, иначе она обречена на поражение – как на политическом поле, так и в глазах общества", – добавил Картвелишвили.
По его мнению, в стране в равной степени должны становиться предметом общественного обсуждения как негативные, так и положительные стороны деятельности власти.
В последние месяцы Грузию захлестнула серия коррупционных скандалов. Среди фигурантов расследований – бывшие высокопоставленные чиновники, в том числе министры и их заместители. Обвинения предъявлены экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили, а также экс-главе Службы государственной безопасности Грузии Григолу Лилуашвили.