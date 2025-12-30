Грузия не должна стать "гангстерским государством" – эксперт Картвелишвили

https://sputnik-georgia.ru/20251230/gruziya-ne-dolzhna-stat-gangsterskim-gosudarstvom--ekspert-kartvelishvili-296436120.html

30.12.2025

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Грузия не должна превращаться в коррумпированное и "гангстерское" государство, и ни один человек при нынешней власти не должен оставаться неприкосновенным, заявил аналитик и член партии "Сила народа" Давид Картвелишвили. Эксперт прокомментировал уголовные дела, возбужденные против бывших высокопоставленных чиновников "Грузинской мечты", и текущие расследования. Картвелишвили подчеркнул, что борьба с коррупцией и злоупотреблениями должна быть последовательной и распространяться на всех без исключения, независимо от политической принадлежности. Говоря о периоде правления "Единого национального движения", аналитик заявил, что среди бывших чиновников не было ни одного фигуранта дел о коррупции, получении взяток или злоупотреблении служебными полномочиями, что, по его мнению, вызывает вопросы об объективности прежних расследований. По его мнению, в стране в равной степени должны становиться предметом общественного обсуждения как негативные, так и положительные стороны деятельности власти. В последние месяцы Грузию захлестнула серия коррупционных скандалов. Среди фигурантов расследований – бывшие высокопоставленные чиновники, в том числе министры и их заместители. Обвинения предъявлены экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили, а также экс-главе Службы государственной безопасности Грузии Григолу Лилуашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

