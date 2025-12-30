https://sputnik-georgia.ru/20251230/kak-povliyaet-rost-tarifnoy-kvoty-na-eksport-zerna-iz-rossii-v-gruziyu--mnenie-eksperta-296428951.html
Как повлияет рост тарифной квоты на экспорт зерна из России в Грузию – мнение эксперта
Как повлияет рост тарифной квоты на экспорт зерна из России в Грузию – мнение эксперта
Правительство РФ установило квоту на вывоз пшеницы, за пределы Евразийского экономического союза в размере 20 миллионов тонн в первой половине 2026 года 30.12.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Рост объема тарифной квоты на вывоз зерновых из России, которая является главным поставщиком пшеницы в Грузию, не повлияет на грузинский рынок, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава. Правительство РФ установило квоту на вывоз пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы из России за пределы Евразийского экономического союза в размере 20 миллионов тонн в первой половине 2026 года, она будет действовать с 15 февраля по 30 июня. Решение принято с учетом прогнозных показателей производства и потребления зерновых культур на российском рынке. Механизм квотирования экспорта зерновых был запущен правительством РФ в 2021 году. В рамках квоты экспорт зерна облагается плавающей пошлиной, зависящей от ценовой конъюнктуры. Плавающая пошлина и кризис грузинских мукомолов Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком, в том числе и зерна. По статистике, в январе-ноябре 2025 года из России в Грузию завезли 360,4 тысячи тонн пшеницы и меслина на сумму 91,3 миллиона долларов, что на 31,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу 2022 года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась. Второй раз производственный кризис у мельниц настал в марте 2023 года в связи с ростом импорта муки, с которой экспортная пошлина не взималась, и ростом экспортной пошлины на пшеницу из России, все мелькомбинаты (предприятия, занимающиеся переработкой зерна и производством муки и других продуктов – ред.) в Грузии в первом квартале 2023 года приостановили производство, как это было в 2021 году. Как результат, амбары были переполнены пшеницей, а фермерам просто некуда было девать собранный урожай.
Как повлияет рост тарифной квоты на экспорт зерна из России в Грузию – мнение эксперта
Правительство РФ установило квоту на вывоз пшеницы, за пределы Евразийского экономического союза в размере 20 миллионов тонн в первой половине 2026 года
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Рост объема тарифной квоты на вывоз зерновых из России, которая является главным поставщиком пшеницы в Грузию, не повлияет на грузинский рынок, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава.
Правительство РФ установило квоту на вывоз пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы из России за пределы Евразийского экономического союза в размере 20 миллионов тонн в первой половине 2026 года, она будет действовать с 15 февраля по 30 июня. Решение принято с учетом прогнозных показателей производства и потребления зерновых культур на российском рынке.
"В нашем случае это не имеет значения, поскольку у страны уже есть двухмесячные запасы, а цены стабильны. Поэтому обсуждение того, какое влияние окажет квота в 20 млн тонн, вероятно, будет более уместным в марте, когда будут объявлены данные по новому урожаю", – сказал Силагава в эфире медиаплатформы BMG.
Механизм квотирования экспорта зерновых был запущен правительством РФ в 2021 году. В рамках квоты экспорт зерна облагается плавающей пошлиной, зависящей от ценовой конъюнктуры.
Плавающая пошлина и кризис грузинских мукомолов
Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком, в том числе и зерна.
По статистике, в январе-ноябре 2025 года из России в Грузию завезли 360,4 тысячи тонн пшеницы и меслина на сумму 91,3 миллиона долларов, что на 31,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года, после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу.
Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу 2022 года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась.
Второй раз производственный кризис у мельниц настал в марте 2023 года в связи с ростом импорта муки, с которой экспортная пошлина не взималась, и ростом экспортной пошлины на пшеницу из России, все мелькомбинаты (предприятия, занимающиеся переработкой зерна и производством муки и других продуктов – ред.) в Грузии в первом квартале 2023 года приостановили производство, как это было в 2021 году. Как результат, амбары были переполнены пшеницей, а фермерам просто некуда было девать собранный урожай.