Как повлияет рост тарифной квоты на экспорт зерна из России в Грузию – мнение эксперта

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Рост объема тарифной квоты на вывоз зерновых из России, которая является главным поставщиком пшеницы в Грузию, не повлияет на грузинский рынок, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава. Правительство РФ установило квоту на вывоз пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы из России за пределы Евразийского экономического союза в размере 20 миллионов тонн в первой половине 2026 года, она будет действовать с 15 февраля по 30 июня. Решение принято с учетом прогнозных показателей производства и потребления зерновых культур на российском рынке. Механизм квотирования экспорта зерновых был запущен правительством РФ в 2021 году. В рамках квоты экспорт зерна облагается плавающей пошлиной, зависящей от ценовой конъюнктуры. Плавающая пошлина и кризис грузинских мукомолов Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком, в том числе и зерна. По статистике, в январе-ноябре 2025 года из России в Грузию завезли 360,4 тысячи тонн пшеницы и меслина на сумму 91,3 миллиона долларов, что на 31,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу 2022 года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась. Второй раз производственный кризис у мельниц настал в марте 2023 года в связи с ростом импорта муки, с которой экспортная пошлина не взималась, и ростом экспортной пошлины на пшеницу из России, все мелькомбинаты (предприятия, занимающиеся переработкой зерна и производством муки и других продуктов – ред.) в Грузии в первом квартале 2023 года приостановили производство, как это было в 2021 году. Как результат, амбары были переполнены пшеницей, а фермерам просто некуда было девать собранный урожай.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

