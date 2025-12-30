https://sputnik-georgia.ru/20251230/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-pervye-dni-novogo-goda---prognoz-sinoptikov-296459603.html

Какой будет погода в Грузии в первые дни Нового года – прогноз синоптиков

Какой будет погода в Грузии в первые дни Нового года – прогноз синоптиков

В Тбилиси в конце дня 31 декабря возможна слякоть, а снег ожидается со второй половины 1 января до утра 2 января

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Холодная погода и снег с гололедом сохранятся на большей части территории Грузии в первые дни Нового года – до 3 января, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси в конце дня 31 декабря возможна слякоть, а снег ожидается со второй половины 1 января до утра 2 января. Температура воздуха ночью составит 0...-2 градуса, днем — +2...+4 градуса. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидаются осадки, преимущественно в виде снега. Температура воздуха ночью составит 0...+2 градуса, днем +5...+7 градусов. В низинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) ожидаются осадки, преимущественно в виде снега. Температура воздуха ночью составит 0...-2 градуса, днем — +4...+6 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) ожидаются снег и метели. Температура ночью — -5...-7, днем — 0...-2 градуса. В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) ожидаются снег и метель. Ночью температура воздуха будет -8...-10 градусов, днем — -3...-5 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидается снег. Температура ночью — -2...-4, в Шида-Картли — -7...-9, днем — +2...+4 градуса. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнаги, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплистскаро) ожидается снег. Температура воздуха ночью составит -10...-12 градусов, днем — 0...-2 градуса. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) ожидаются снегопады и метели. Температура воздуха ночью составит -10...-12 градусов, днем — 0...-2 градуса. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидаются снегопады и метели. Температура воздуха ночью составит -13...-15 градусов, днем — -3...-5 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

