Какой сегодня церковный праздник: 30 декабря 2025

По православному церковному календарю 30 декабря отмечают день памяти cвятых Даниила, Анания, Азария, Михаила и других 30.12.2025, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 30 декабря поминают святых Даниила, Анания, Азария и Мисаила, живших за 600 лет до Рождества Христова.Иерусалим за 600 лет до Рождества Христова был завоеван вавилонским царем. Захватчики разрушили храм, построенный Соломоном, а израильский народ угнали в плен. Среди пленников были знатные юноши Даниил, Анания, Азария и Мисаил, которых Навуходоносор распорядился воспитать при своем дворе и обучить халдейской премудрости.Юноши, отказываясь от излишеств, вели строгий образ жизни, храня заповеди своей веры и питаясь только овощами и водой. По приказу царя Анания, Азария и Мисаила бросили в пылающую печь за отказ поклониться статуе языческого бога. Ангел, явившись, охладил пламя, и юноши не пострадали.Даниила Господь наделил даром предвидения и толкования снов. Навуходоносор приблизил к себе юношу, который превзошел мудростью всех халдейских волхвов и звездочетов. Много лет Даниил был советником при дворе вавилонских правителей.Пророку, искупившему беззакония своего народа праведной жизнью и молитвой, были открыты судьбы народа Израиля и всего мира.По ходатайству святого Даниила преемник Дария (царь Кир) отпустил пленных евреев на свободу. Сам пророк и его друзья, Анания, Азария и Мисаил, дожив до глубокой старости, скончались в плену.Даниил исповедникПо церковному календарю 30 декабря поминают преподобного Даниила Ниспертского, исповедника, в схиме Стефана.Даниил был испанским вельможей и начальником острова Нисперта, но мирская слава его не радовала. Приняв постриг в Риме, он отправился к святым местам в Константинополь и Иерусалим, где принял схиму. Мученика убили сарацины в Египте за отказ принять ислам. Произошло это в Х веке.ИмениныПо церковному календарю 30 декабря именины отмечают Александр, Денис, Даниил, Иван, Николай, Никита, Петр, Сергей и Степан.Материал подготовлен на основе открытых источников.

