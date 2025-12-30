Когда наступает Новый год в разных странах мира по тбилисскому времени
Новый год начнет шагать на планете сегодня с 14:00 по тбилисскому времени и завершится через сутки. Sputnik Грузия предлагает расписание прихода праздника в разных странах мира
В Тбилиси 31 декабря 2025 года, 14:00
Первыми новый, 2026 год встречают остров Рождества (Кирибати) и Самоа.
В Тбилиси 31 декабря, 14:15
Новый год приходит на острова Чатем (Новая Зеландия).
В Тбилиси 31 декабря, 15:00
Новый год наступает в Новой Зеландии, Фиджи, на острове Раваки (Кирибати) и островах Тонга.
В Тбилиси 31 декабря, 16:00
Новый год приходит на Маршалловы острова, в Науру, Тувалу, в город Баирики (Кирибати) и на остров Норфолк (Австралия).
В Тбилиси 31 декабря, 17:00
Новый год наступает в австралийских городах Сидней, Мельбурн, Канберра, Хобарт, на острове Лорд-Хау, в Федеративных Штатах Микронезии, на Соломоновых островах, в Новой Каледонии и Вануату.
В Тбилиси 31 декабря, 17:30
Новый год приходит в Аделаиду (Австралия).
В Тбилиси 31 декабря, 18:00
2026 год наступает на острове Гуам (США), Северных Марианских островах, в Папуа – Новой Гвинее и Брисбене (Австралия).
В Тбилиси 31 декабря, 18:30
Новый год приходит в Дарвин (Австралия).
В Тбилиси 31 декабря, 19:00
2026 год наступает в Восточном Тиморе, КНДР, Республике Корее, Японии, на Палау, в индонезийских городах Амбон, Джаяпура и Тернате.
В Тбилиси 31 декабря, 20:00
Новый год приходит в Бруней, Китай, Гонконг, Малайзию, Сингапур, Филиппины, на Тайвань, в индонезийские города Баликпапан, Денпасар, Купанг, Манадо, Матарам, в монгольские города Улан-Батор и Чойбалсан, в Перт (Австралия).
В Тбилиси 31 декабря, 21:00
2026 год встречают во Вьетнаме, Камбодже, Лаосе, Таиланде, на островах Ява и Суматра (Индонезия), на острове Рождества (Австралия) и в Ховде (Монголия).
В Тбилиси 31 декабря, 21:30
Новый год приходит в Мьянму.
В Тбилиси 31 декабря, 22:00
2026 год наступает в Бангладеш, Бутане, Кыргызстане, в Астане и Алма-Ате (Казахстан).
В Тбилиси 31 декабря, 22:15
Новый год приходит в Непал.
В Тбилиси 31 декабря, 22:30
Новый год наступает в Индии и на Шри-Ланке.
В Тбилиси 31 декабря, 23:00
2026 год приходит на Мальдивы, Французские Южные и Антарктические территории, в Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, в Актобе и Актау (Казахстан).
В Тбилиси 31 декабря, 23:30
Новый год встречают в Афганистане.
В Тбилиси 1 января 2026 года, 00:00
Новый год приходит в Азербайджан, Армению, Грузию, Оман, ОАЭ, на Сейшелы, Маврикий и Реюньон (Франция).
В Тбилиси 1 января, 00:30
Новый год наступает в Иране.
В Тбилиси 1 января, 01:00
Новый год приходит в Москву, Бахрейн, Беларусь, Джибути, Ирак, Йемен, Катар, Кению, Кувейт, Мадагаскар, Майотту (Франция), Саудовскую Аравию, Сомали, Танзанию, Турцию, Уганду, Южный Судан, Эритрею, Эфиопию, на Коморы.
В Тбилиси 1 января, 02:00
Новый год встречают в Болгарии, Ботсване, Бурунди, Греции, Египте, Замбии, Зимбабве, Израиле, Иордании, Кипре, Латвии, Лесото, Ливане, Ливии, Литве, Малави, Мозамбике, Молдове, Намибии, Палестине, Руанде, Румынии, Эсватини, Сирии, Судане, Украине, Финляндии, Эстонии, ЮАР, в Лубумбаши (ДР Конго).
В Тбилиси 1 января, 03:00
Новый год приходит в Австрию, Албанию, Алжир, Анголу, Андорру, Бельгию, Бенин, Боснию и Герцеговину, Ватикан, Венгрию, Габон, Германию, Гибралтар (Великобритания), Данию, Западную Сахару, Испанию, Италию, Камерун, Конго (Браззавиль), Лихтенштейн, Люксембург, Мальту, Марокко, Монако, Нигер, Нигерию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Сан-Марино, Северную Македонию, Сербию, Словакию, Словению, Тунис, Францию, Хорватию, ЦАР, Чад, Черногорию, Чехию, Швейцарию, Швецию, Экваториальную Гвинею, в Киншасу (ДР Конго).
В Тбилиси 1 января, 04:00
2026 год встречают в Буркина-Фасо, Великобритании, Гамбии, Гане, Гвинее, Гвинее-Бисау, Ирландии, Исландии, Кот-д’Ивуаре, Либерии, Мавритании, Мали, Португалии, Сан-Томе и Принсипи, Сенегале, Сьерра-Леоне, Того, на Канарских (Испания) и Фарерских островах (Дания).
В Тбилиси 1 января, 05:00
Новый год приходит на Кабо-Верде и Азорские острова (Португалия).
В Тбилиси 1 января, 06:00
Новый год отмечают на архипелаге Фернанду-ди-Норонья (Бразилия).
В Тбилиси 1 января, 07:00
Новый год приходит в Аргентину, Парагвай, Суринам, Уругвай, Французскую Гвиану, Чили, на Фолклендские острова, в Нуук (Гренландия), а также в многочисленные города Бразилии (Салвадор, Ресифи, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и др.).
В Тбилиси 1 января, 07:30
Новый год встречает Сент-Джонс (Канада).
В Тбилиси 1 января, 08:00
Новый год приходит во многие страны Карибского бассейна (Антигуа и Барбуда, Барбадос, Доминиканская Республика и др.), в Боливию, Венесуэлу, Гайану, а также в некоторые города Бразилии и Канады.
В Тбилиси 1 января, 09:00
Новый год встречают в Гаити, Колумбии, Кубе, Панаме, Перу, Эквадоре, Ямайке, в восточной части США (Нью-Йорк, Вашингтон и др.) и Канады, в восточной части Мексики, на Багамах и Каймановых островах.
В Тбилиси 1 января, 10:00
Новый год наступает в странах Центральной Америки (Белиз, Гватемала и др.), в центральной части США (Чикаго, Хьюстон и др.), восточной части Мексики, в центральной части Канады, на Галапагосских островах.
В Тбилиси 1 января, 11:00
Новый год приходит в западные регионы Канады (Калгари, Эдмонтон), центрально-западные штаты США (Денвер, Финикс) и западные штаты Мексики.
В Тбилиси 1 января, 12:00
Новый год встречают в западных штатах США (Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сиэтл), в западной Канаде (Ванкувер), в северо-западной Мексике и на островах Питкэрн.
В Тбилиси 1 января, 13:00
Новый год приходит на Аляску (США) и архипелаг Туамоту (Французская Полинезия).
В Тбилиси 1 января, 13:30
Новый год встречают на острове Нуку-Хива (Французская Полинезия).
В Тбилиси 1 января, 14:00
Новый год наступает на Гавайях (США), острове Адак (США), островах Кука и Таити (Французская Полинезия).
В Тбилиси 1 января, 15:00
Новый, 2026 год встречают в Американском Самоа и Ниуэ.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников