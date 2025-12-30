https://sputnik-georgia.ru/20251230/na-fone-krizisa-s-es-i-neopredelennosti-s-ssha-otnosheniya-gruzii-i-rossii--samye-stabilnye-296449935.html

На фоне кризиса с ЕС и неопределенности с США отношения Грузии и России – самые стабильные

На фоне кризиса с ЕС и неопределенности с США отношения Грузии и России – самые стабильные

Sputnik Грузия

30.12.2025

Такое мнение высказал аналитик Заал Анджапаридзе, комментируя внешнеполитические итоги года в ходе онлайн-пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.По словам эксперта, наиболее чувствительным направлением для грузинской политики остаются отношения с Европейским союзом, где за последнее время накопилось значительное количество противоречий. Анджапаридзе отметил, что взаимодействие с ЕС фактически оказалось в кризисном состоянии, а предпринятые Брюсселем шаги лишь усилили уверенность правящей партии в выборе курса на суверенную демократию и многовекторную внешнюю политику.Неопределенной, по оценке аналитика, остается и ситуация в отношениях Грузии с США. Несмотря на то что уровень критики со стороны Вашингтона снизился по сравнению с предыдущим периодом, реального прогресса в диалоге так и не произошло. Эксперт подчеркнул, что ожидаемая "перезагрузка" отношений не состоялась, и для выхода из этого состояния необходимы конкретные инициативы, прежде всего со стороны Тбилиси.На этом фоне отношения Грузии с Россией, как отметил Анджапаридзе, выглядят наиболее устойчивыми. По его словам, прагматичная политика, которую проводит правящая партия на протяжении последних лет, получила соответствующую оценку в Москве. Несмотря на сохраняющиеся проблемы, мешающие восстановлению дипломатических отношений, Россия не предпринимает шагов, способных дестабилизировать ситуацию внутри Грузии.Эксперт подчеркнул, что двусторонние связи с Россией сохраняют ровный характер, прежде всего в экономической и гуманитарной сферах, и, по его оценке, в ближайшей перспективе вряд ли претерпят существенные изменения. Вместе с тем Анджапаридзе отметил, что дальнейшее развитие этих отношений во многом будет зависеть от исхода конфликта на Украине и последующих внешнеполитических решений Москвы.

