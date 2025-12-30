https://sputnik-georgia.ru/20251230/obyazatelnaya-strakhovka-dlya-turistov-v-gruzii-vse-chto-nado-znat-296437536.html
Обязательная страховка для туристов в Грузии: все что надо знать
Обязательная страховка для туристов в Грузии: все что надо знать
Страхование здоровья и страхование от несчастных случаев станет обязательным для туристов
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Туристам, чтобы въехать в Грузию с 1 января 2026 года, понадобится предъявить страховку здоровья и страховку от несчастных случаев.Согласно постановлению правительства, страховка не требуется только для лиц с дипломатической или специальной визой, въезжающих в страну по дипломатическому или служебному паспорту, представителей аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса и международных организаций, а также лиц, въезжающих в страну по международному соглашению.Согласно условиям, турист при въезде в Грузию обязан иметь страховой полис, выданный грузинской или иностранной страховой компанией на весь срок пребывания в стране.Минимальная страховая сумма полиса должна составлять 30 тысяч лари, и он должен предусматривать страхование здоровья и страхование от несчастных случаев.Полис обязательно должен быть на английском или грузинском языке и включать следующую информацию: стороны страхования, территория покрытия, предмет страхования, начало и конец действия, страховые риски, лимиты, объем страховых взносов, место их выплаты и срок выплат. Период действия страховки не может превышать одного года.
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Туристам, чтобы въехать в Грузию с 1 января 2026 года, понадобится предъявить страховку здоровья и страховку от несчастных случаев.
Согласно постановлению правительства, страховка не требуется только для лиц с дипломатической или специальной визой, въезжающих в страну по дипломатическому или служебному паспорту, представителей аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса и международных организаций, а также лиц, въезжающих в страну по международному соглашению.
Согласно условиям, турист при въезде в Грузию обязан иметь страховой полис, выданный грузинской или иностранной страховой компанией на весь срок пребывания в стране.
Минимальная страховая сумма полиса должна составлять 30 тысяч лари, и он должен предусматривать страхование здоровья и страхование от несчастных случаев.
Полис обязательно должен быть на английском или грузинском языке и включать следующую информацию: стороны страхования, территория покрытия, предмет страхования, начало и конец действия, страховые риски, лимиты, объем страховых взносов, место их выплаты и срок выплат. Период действия страховки не может превышать одного года.