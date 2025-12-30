https://sputnik-georgia.ru/20251230/poezd-tbilisibatumi-izmenit-grafik-raboty-iz-za-snegopada-v-zapadnoy-gruzii-296435514.html

Поезд Тбилиси–Батуми изменит график работы из-за снегопада в Западной Грузии

Поезд № 812, следующий по маршруту Тбилиси–Батуми, 30 декабря отправится из столицы в 03:00 вместо запланированных 01:40 30.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Расписание поездов по маршруту Тбилиси–Батуми–Тбилиси 30 и 31 декабря было изменено из-за неблагоприятных погодных условий в Западной Грузии, сообщила пресс-служба "Грузинской железной дороги". Согласно информации компании, 30 декабря поезд № 812, следующий по маршруту Тбилиси–Батуми, отправится из столицы в 03:00 вместо запланированных 01:40. В свою очередь 31 декабря утренний поезд № 803 из Батуми в Тбилиси отправится в 10:00 вместо 08:00. Снегопад в регионах Западной Грузии, по прогнозам синоптиков, продлится до 2 января. В высокогорных селах Аджарии и Самегрело - Земо Сванети толщина снежного покрова уже достигла 1 метра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

