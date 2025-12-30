Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251230/poezd-tbilisibatumi-izmenit-grafik-raboty-iz-za-snegopada-v-zapadnoy-gruzii-296435514.html
Поезд Тбилиси–Батуми изменит график работы из-за снегопада в Западной Грузии
Поезд Тбилиси–Батуми изменит график работы из-за снегопада в Западной Грузии
Sputnik Грузия
Поезд № 812, следующий по маршруту Тбилиси–Батуми, 30 декабря отправится из столицы в 03:00 вместо запланированных 01:40 30.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-30T13:10+0400
2025-12-30T13:10+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
западная грузия
батуми
грузинская железная дорога
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/1a/292278332_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_865f8cf726155ef37aabb947c96ebd3b.jpg
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Расписание поездов по маршруту Тбилиси–Батуми–Тбилиси 30 и 31 декабря было изменено из-за неблагоприятных погодных условий в Западной Грузии, сообщила пресс-служба "Грузинской железной дороги". Согласно информации компании, 30 декабря поезд № 812, следующий по маршруту Тбилиси–Батуми, отправится из столицы в 03:00 вместо запланированных 01:40. В свою очередь 31 декабря утренний поезд № 803 из Батуми в Тбилиси отправится в 10:00 вместо 08:00. Снегопад в регионах Западной Грузии, по прогнозам синоптиков, продлится до 2 января. В высокогорных селах Аджарии и Самегрело - Земо Сванети толщина снежного покрова уже достигла 1 метра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
тбилиси
западная грузия
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/1a/292278332_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_b655e585418ca3839aafaf0c374d769b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество, тбилиси, западная грузия, батуми, грузинская железная дорога
грузия, новости, общество, тбилиси, западная грузия, батуми, грузинская железная дорога

Поезд Тбилиси–Батуми изменит график работы из-за снегопада в Западной Грузии

13:10 30.12.2025
© Georgian RailwayЖелезнодорожное сообщение в Грузии. Зима
Железнодорожное сообщение в Грузии. Зима - Sputnik Грузия, 1920, 30.12.2025
© Georgian Railway
Подписаться
Поезд № 812, следующий по маршруту Тбилиси–Батуми, 30 декабря отправится из столицы в 03:00 вместо запланированных 01:40
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Расписание поездов по маршруту Тбилиси–Батуми–Тбилиси 30 и 31 декабря было изменено из-за неблагоприятных погодных условий в Западной Грузии, сообщила пресс-служба "Грузинской железной дороги".
Согласно информации компании, 30 декабря поезд № 812, следующий по маршруту Тбилиси–Батуми, отправится из столицы в 03:00 вместо запланированных 01:40.
В свою очередь 31 декабря утренний поезд № 803 из Батуми в Тбилиси отправится в 10:00 вместо 08:00.
Снегопад в регионах Западной Грузии, по прогнозам синоптиков, продлится до 2 января. В высокогорных селах Аджарии и Самегрело - Земо Сванети толщина снежного покрова уже достигла 1 метра.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0