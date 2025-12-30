https://sputnik-georgia.ru/20251230/posol-irana-pokidaet-post-premer-gruzii-poproschalsya-s-ukhodyaschim-diplomatom-296437123.html
Посол Ирана покидает пост: премьер Грузии попрощался с уходящим дипломатом
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел прощальную встречу с чрезвычайным и полномочным послом Ирана Махмудом Адибом, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства. По данным пресс-службы, глава правительства поблагодарил дипломата за его плодотворную работу в Грузии и значительный вклад в развитие двусторонних отношений, а также пожелал успехов в дальнейшей деятельности. Известно, что Адиба сменит Али Муджани, который уже выехал из Тегерана в Тбилиси. Перед отъездом Муджани встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который поручил дипломату дальнейшее укрепление связей между двумя странами. Президент подчеркнул, что это особенно важно с учетом "изменяющейся региональной и международной динамики на Кавказе". Грузия и Иран установили дипломатические отношения 15 мая 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог в двустороннем и многостороннем форматах и сотрудничают в сферах торговли, транспорта, образования и науки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
2025
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел прощальную встречу с чрезвычайным и полномочным послом Ирана Махмудом Адибом, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.
По данным пресс-службы, глава правительства поблагодарил дипломата за его плодотворную работу в Грузии и значительный вклад в развитие двусторонних отношений, а также пожелал успехов в дальнейшей деятельности.
"На встрече было вновь подчеркнуто, что Грузия последовательно поддерживает сохранение мира и стабильности на Ближнем Востоке и на Южном Кавказе", – говорится в сообщении.
Известно, что Адиба сменит Али Муджани, который уже выехал из Тегерана в Тбилиси. Перед отъездом Муджани встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который поручил дипломату дальнейшее укрепление связей между двумя странами. Президент подчеркнул, что это особенно важно с учетом "изменяющейся региональной и международной динамики на Кавказе".
Грузия и Иран установили дипломатические отношения 15 мая 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог в двустороннем и многостороннем форматах и сотрудничают в сферах торговли, транспорта, образования и науки.