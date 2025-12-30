https://sputnik-georgia.ru/20251230/prednovogodnyaya-sueta-na-tbilisskikh-rynkakh---video-296431494.html
Предновогодняя суета на тбилисских рынках – видео
Предновогодняя суета на тбилисских рынках – видео
Sputnik Грузия
Перед Новым годом на тбилисских рынках всегда царит небывалый ажиотаж. В Грузии принято встречать праздник богатым застольем. На столе должны присутствовать... 30.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-30T11:28+0400
2025-12-30T11:28+0400
2025-12-30T11:33+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
торговля
новый год
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/1e/296430976_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5285196e59d4ee4f59b88b0de4b91c9f.jpg
Тысячи людей в последние дни уходящего года отправляются за покупками на рынки, где цены существенно ниже, чем в сетевых магазинах и крупных торговых центрах. Многие торговцы спешат и скидывают цены чуть ли не вдвое. Правда, тем, кто отправляется за покупками на своих машинах, надо запастись терпением. На улицах вокруг рынков обычно пробки, и машинам приходится двигаться не только среди толпы покупателей, но и прилавков, установленных вдоль проезжей части дорог.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/1e/296430976_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_3e5905be27f16ea60308151baaeca92e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, торговля, новый год, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, торговля, новый год, видео
Предновогодняя суета на тбилисских рынках – видео
11:28 30.12.2025 (обновлено: 11:33 30.12.2025)
Перед Новым годом на тбилисских рынках всегда царит небывалый ажиотаж. В Грузии принято встречать праздник богатым застольем. На столе должны присутствовать традиционные блюда из рыбы и мяса, сыр и вино, традиционные грузинские сладости.
Тысячи людей в последние дни уходящего года отправляются за покупками на рынки, где цены существенно ниже, чем в сетевых магазинах и крупных торговых центрах.
Многие торговцы спешат и скидывают цены чуть ли не вдвое. Правда, тем, кто отправляется за покупками на своих машинах, надо запастись терпением. На улицах вокруг рынков обычно пробки, и машинам приходится двигаться не только среди толпы покупателей, но и прилавков, установленных вдоль проезжей части дорог.