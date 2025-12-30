https://sputnik-georgia.ru/20251230/prednovogodnyaya-sueta-na-tbilisskikh-rynkakh---video-296431494.html

Предновогодняя суета на тбилисских рынках – видео

Перед Новым годом на тбилисских рынках всегда царит небывалый ажиотаж. В Грузии принято встречать праздник богатым застольем. На столе должны присутствовать... 30.12.2025, Sputnik Грузия

Тысячи людей в последние дни уходящего года отправляются за покупками на рынки, где цены существенно ниже, чем в сетевых магазинах и крупных торговых центрах. Многие торговцы спешат и скидывают цены чуть ли не вдвое. Правда, тем, кто отправляется за покупками на своих машинах, надо запастись терпением. На улицах вокруг рынков обычно пробки, и машинам приходится двигаться не только среди толпы покупателей, но и прилавков, установленных вдоль проезжей части дорог.

