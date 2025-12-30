https://sputnik-georgia.ru/20251230/situatsiya-na-dorogakh-gruzii---iz-za-snega-i-gololeda-vvedeny-ogranicheniya-296432081.html

Ситуация на дорогах Грузии – из-за снега и гололеда введены ограничения

Ситуация на дорогах Грузии – из-за снега и гололеда введены ограничения

Sputnik Грузия

Непогода, по прогнозам синоптиков, сохранится на территории Грузии до 3 января 30.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-30T11:44+0400

2025-12-30T11:44+0400

2025-12-30T11:52+0400

грузия

новости

погода

кутаиси

тбилиси

батуми

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/0c/285599233_0:32:1600:932_1920x0_80_0_0_6ab8b87b988fe9eb5c9e1c07e29ac873.jpg

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Специальные режимы движения автотранспорта введены на некоторых участках дорог в связи с обильным снегопадом и сложными метеорологическими условиями, сообщили в департаменте автомобильных дорог. Непогода, по прогнозам синоптиков, сохранится на территории Грузии до 3 января. В связи с обильными снегопадами и низкой температурой движение грузовых автомобилей с полуприцепом ограничено: на 133-162 км международной автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (транспортный узел Сурами-Борити); на 93-107 км автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс; на 10-104 км автомагистрали Хашури-Ахалцихе-Вале; на участке национальной автомагистрали Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони; на автомагистрали Ахалкалаки-Карцахи; на автомагистрали Ахалцихе-Ниноцминда; на участке Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда; на участке трассы Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили (Джвари-Хаиши) Ограничения действуют также на трассе Батуми (Ангиса)-Ахалцихе; на 39-72 км трассы Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури; на трассе Сачхере (Сареки)-Узунта-Шкмери-Зудали; на участке Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани); на 53-106 км автодороги Жинвали-Барисахо-Шатили; на автодороге Ничбиси-Дидгори-Диди Тонети; на участке автодороги Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили. Из-за сильного снегопада введены ограничения на участке автодороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони, на автодороге Алпана-Цагери (перевал Орбели), на автодороге Кутаиси (объезд Цхалтубо)-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили. На участке 71-184 км (Хаиши-Ушгули) автомагистрали Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили разрешено движение легковых автомобилей с использованием противоскользящих цепей. На остальных участках автомагистралей движение транспортных средств свободно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

кутаиси

тбилиси

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, погода, кутаиси, тбилиси, батуми