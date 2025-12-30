https://sputnik-georgia.ru/20251230/sud-zaochno-zaklyuchil-pod-strazhu-eks-genprokurora-gruzii-po-delu-ob-ubiystve-biznesmena-296457836.html

Суд заочно заключил под стражу экс-генпрокурора Грузии по делу об убийстве бизнесмена

Обвиняемый, бывший генеральный прокурор, не присутствовал на судебном заседании, так как находится заграницей 30.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Бывшему генеральному прокурору Грузии Отару Романову-Парцхаладзе, обвиняемому в организации умышленного убийства бизнесмена Левана Джангвеладзе, в качестве меры пресечения заочно избрано тюремное заключение. Отар Романов-Парцхаладзе обвиняется в убийстве бизнесмена Левана Джангвеладзе. В частности, ему предъявлено обвинение в организации умышленного убийства по заказу и с целью получения прибыли. Ему грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Решение вынесла судья Тбилисского городского суда Эка Барбакадзе. Обвиняемый, бывший генеральный прокурор, не присутствовал на судебном заседании, так как находится в России. Он не признает своей вины. По словам прокурора Левана Вепхвадзе, обвиняемый покинул Грузию в июне 2025 года. По словам адвоката Парцхаладзе Гаги Мосиашвили, нет оснований для применения тюремного заключения против его подзащитного. Следствие установило, что по указанию бывшего генпрокурора братья Давид и Георгий Микадзе связались со своим другом и доверенным лицом Георгием Джохадзе, которому было поручено спланировать убийство. Для осуществления своего преступного замысла Джохадзе разыскал бывшего спецназовца Гелу Удзилаури, которому была поручена ликвидация бизнесмена. Тбилисский городской суд 24 октября вынес приговор Удзилаури, приговорив его к бессрочному тюремному заключению. В рамках расследования дела также задержаны Георгий Микадзе, Мамука Багдавадзе, Георгий Качкачашвили, а Давид Микадзе и Георгий Джохадзе объявлены в розыск. Был задержан их бывший друг Сандро Цивцивадзе, на имя которого ранее было зарегистрировано орудие убийства Левана Джангвеладзе. Представители прокуратуры впервые назвали в числе организаторов убийства Джангвеладзе экс-генпрокурора Отара Парцхаладзе в сентябре 2025 года. Убийство Джангвеладзе произошло 14 марта 2025 года на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси. В результате полученных множественных ранений мужчина скончался на месте, а его водителя доставили в больницу с огнестрельными ранениями. Прокуратура предъявила обвинения пятерым лицам, двоим – заочно, в организации умышленного убийства по заказу, попытке умышленного убийства, незаконном приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия в составе группы лиц, сокрытии преступления и предоставлении следствию заведомо ложной информации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

