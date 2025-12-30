https://sputnik-georgia.ru/20251230/vrach-sluchai-pnevmonii-sredi-detey-v-gruzii-rezko-uvelichilis-296459766.html

Врач: случаи пневмонии среди детей в Грузии резко увеличились

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Число детей, обращающихся в отделение респираторной медицины с пневмонией, за последний месяц в Грузии удвоилось, сказал медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе. В настоящее время в стране циркулируют три различных варианта вируса гриппа: наиболее распространенный – H3N2, так называемый "гонконгский грипп", второй – H1N1, или так называемый "свиной грипп", и 1% – грипп типа В. Компоненты против всех трех типов вирусов были включены в вакцину, которая была доступна в стране и содержала четыре компонента. В прошлом году пик случаев гриппа наблюдался в феврале, сейчас грипп стал доминирующим вирусом гораздо раньше, такое раннее распространение наблюдается во многих странах мира. Причина – так называемый гонконгский вирус, который претерпел мутацию в июне, что позволило вирусу легко передаваться. "Отделение респираторной медицины – единственное в стране отделение, которое занимается случаями острых респираторных заболеваний. Причиной обращения во многих случаях является осложнение вируса гриппа в виде пневмонии", – сказал Чхаидзе.По словам специалиста, родители детей до 5 лет не должны ждать 3-4-дня при высокой температуре, а сразу же обращаться к врачу. "С самого первого дня, когда у ребенка высокая температура, сильная головная боль, боль в горле, боли в суставах и он отказывается от еды, сообщите об этом семейному врачу с первого дня, и пусть он решит, нужна ли ему госпитализация и начало противовирусной терапии", – отметил Чхаидзе. По его словам, грипп – это вирус, против которого существует эффективный противовирусный препарат для групп риска. Лечение противовирусными препаратами следует начинать как можно скорее. В первые 48 часов он обладает очень высокой эффективностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

